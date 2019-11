Frankfurt humilla 5-1 al Bayern en la Bundesliga 

BERLÍN, ALEMANIA.- Eintracht Frankfurt arrasó el sábado 5-1 a un Bayern Múnich con 10 hombres, propinándole una humillante derrota a su extécnico Niko Kovac en la Bundesliga.



Kovac, quien dirigió al Frankfurt a la victoria ante el Bayern en la final de la Copa de Alemania de 2018, vio cómo su ex club puso fin a un racha de 16 partidos sin poder ganarle al gigante bávaro en el torneo de liga.

LEA: Thiago Vazquez: 'A mí me gustan las matemáticas'



“Incluso con un hombre menos, no puedes perder 5-1 aquí. Es decepcionante”, dijo Kovac, más cuestionado por una serie de malos resultados.



A los cuestionamientos sobre su continuidad, Kovac dijo: “Lo que yo sienta no tiene importancia. Las preguntas deben dirigirse a los que toman las decisiones”.



El Bayern jugó en inferioridad numérica desde los 10 minutos por la expulsión de su defensor Jerome Boateng por derribar a Goncalo Paciencia como el último hombre.

Filip Kostic abrió la cuenta para el local a los 25 y Djibril Sow puso el 2-0 nueve minutos después.

LEA: Tres goles del Levante en 7 minutos anestesian al Barcelona



El Bayern descontó mediante Robert Lewandowski, como siempre. El delantero polaco eludió a dos defensores para luego batir al arquero Frederik Rönnow a los 37. Con ello, Lewandowski amplió su récord en la Bundesliga al rubricar goles en sus primeros 10 partidos de la temporada.



Pero el Bayern no pudo más. David Abraham, Martin Hinteregger y Paciencia anotaron en la segunda parte para propinarle al campeón vigente su segunda derrota de la temporada.

El Bayern quedó cuatro puntos detrás del líder Borussia Mönchengladbach, que salió airoso 2-1 en su visita al Bayer Leverkusen. El Gladbach le saca tres puntos de diferencia al Borussia Dortmund, su perseguidor inmediato.



En otros resultados, el Dortmund acabó el invicto de Wolfsburgo al imponerse 3-0; Leipzig goleó 8-0 a Mainz; y Werder Bremen empató 2-1 con el Freiburgo.



Más tarde, el Union Berlín recibía a Hertha Berlín en el primer derbi por la Bundesliga entre los dos grandes clubes de la capital.