Troglio: "Me da lo mismo que el rival sea Motagua o Alianza en la final"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Troglio visitará a Saprissa en plan de batalla: "Vamos a ir a jugar a un estadio repleto y con griterio. Todo te va a jugar un poco en contra, pero nosotros estamos capacitados para enfrentarlo, nos dedicamos a esto y sabemos qué es jugar de visita", justifica.



Y en la previa del clásico centroamericano que definirá al finalista de la Liga Concacaf 2019 este jueves, el DT argentino dejó en claro todo.



"Me da lo mismo que el rival en la final sea Motagua o Alianza. Sinceramente a mí me importa que llegue Olimpia, si llega Motagua será un orgullo para el fútbol hondureño", percibió en el aeropuerto Toncontín.



El jefe del Rey de Copas expresó que su equipo enfrentará a Saprissa con la idea obtener un resultado que le permita sellar la seria para avanzar a la final de la competencia.



"Estamos en un momento de definiciones y ojalá que estemos a la altura. Vamos bien y hay que seguir de esta manera. Estamos para superar esto", destacó.



"Sabíamos que sería un partido de 180 minutos muy difíciles. Sacamos una diferencia respetable en la ida, pero eso no es seguro. La llave puede dar vuelta o podemos pasar, así que nosotros vamos convencidos que podemos pasar, como Saprissa está convencido que nos puede ganar", añadió.

En plan de saldado rumbo a la guerra, Troglio comentó: "Sin público o con público, a favor o en contra, nosotros vamos con la idea de hacer un buen partido".

Modificaciones

Por otro lado, el mandamás del tricolor hondureño anunció que su única modificación para medirse a los Morados será el lateral Maylor Núñez en lugar German Mejía, quien resultado expulsado en la ida.



"El único cambio es Maylor Núñez", argumenta. Sin embargo, precisó que Mejía viajará con el equipo para que se mantenga en forma por los entrenamientos.



"Quiero que esté con nosotros de cara al clásico (contra Motagua el domingo). Él viaja para que esté en forma", aclaró el sudamericano.

Olimpia, que ganó la ida 2 a 0, enfrentará este jueves a Saprissa en su casa para definir uno de los dos finalistas de la competencia regional en su tercera edición.