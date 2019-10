Ramiro Martínez: "Este empate tiene un sabor amargo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con un empate 1-1, el técnico del Real España, Ramiro Martínez no salió nada contento con el resultado que los aleja cada vez más de las posibilidades de ingresar a la pentagonal.



"Nadie deja escapar nada, se escapan por circunstancias de juego, porque el rival juega o el partido fue muy duro. Nosotros teníamos la ilusión de concretar los tres puntos y ponernos a tiro en la clasificación a la pentagonal", consideró.



"Este empate tiene un sabor amargo, pero estamos en la etapa que estamos y haciendo una evaluación general del plantel. También tiene cosas positivas al analizar desde nuestro lado el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío y hay que seguir trabajando, que es a lo que venimos", añadió.

En la disputa

Pero el estratega no tira la toalla y asegura que mientras matemáticamente exista esperanza, seguirán en la lucha.



"Mientras la matemática lo permita y nosotros estemos en la cancha pudiendo defender nuestra chance, lo vamos hacer con uñas y dientes. Ya cuando tengamos la certeza que no podemos, diremos que no pudimos, pero antes no", estimó.



En el propio análisis que pudo hacer, el técnico de la Máquina dijo que "en el primer tiempo dejó de hacer mucho de lo que puede hacer este equipo, no quedé conforme con el rendimiento del equipo".

Vea: Motagua y Real España empatan en el cierre de la fecha 16



"El rival propuso un juego bastante atildado, agresivo con pelotas profundas y nos costó contrarrestarlo. Además hubo muy poca generación de juego", añadió.



Y agregó: "En el segundo tiempo generamos otra postura en la cancha y fuimos encontrando un poco más el protagonismo que queremos en función de ataque y pudimos hacer el gol. También lo pudo hacer el rival. Este fue un partido de ida y vuelta y donde el que pegara primero se llevaba los tres puntos"



Cuando se le consultó por la ocasión de gol que se perdió Rony Martínez: "El futbolista no falla una ocasión por gusto, evidentemente la definición no fue la correcta y hay que ver como llegó a la pelota, como se la encontró y montón de cosas que ocasionan que las falle. Si la hubiera metido todos lo estaríamos abrazando y ahora porque no lo hizo le vamos a estar pegando".