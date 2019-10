Estigarribia: "Matemáticamente todavía podemos, pero sé que es muy difícil"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marcelo Estigarribia, delantero de Motagua y anotador del gol del empate 1-1 ante Real España rescató su fortuna de poder volver a convertir un tanto en este duelo en la Liga Nacional.



"Siempre es bueno convertir para nosotros los delanteros, gracias a Dios lo pude volver a realizar. Un poco dolido por el resultado final, pero son cosas que pasan", comentó.



Sobre su repentina salida en la segunda parte dijo que "no sabía que iba a jugar medio tiempo, no me había dicho nada y me tomó por sorpresa salir, pero hay que seguir trabajando".



Pero aprovecha y se hace una auto-evaluación: "He jugando bastante, pero no he tenido el rendimiento que he querido, pero soy consciente que falta lo mejor y uno trabaja para seguir trabajando".

En cuanto al análisis del juego dijo que "un partido donde tuvimos muchas ocasiones para concretarlas pero no contamos con la tranquilidad necesaria", dijo Marcelo



El goleador habló de la jugada del gol que anotó esta tarde en el Estadio Nacional ante los catedráticos. "Llegué justo a la cita para anotar luego de una bonita jugada que hizo el equipo, lastimosamente no nos ajustó para ganar, estoy un poco dolido por eso".



Y en cuanto a la posición que ocupan en la clasificación consideró que "matemáticamente todavía podemos, pero se que es muy difícil y somos muy conscientes que hoy era una gran oportunidad. Se perdieron muchos puntos y ahora hay que pensar en lo que viene".



"Hay que pensar en lo que viene el jueves, un partido muy importante para nosotros de sella el pase a la final y después en lo que viene", concluyó.