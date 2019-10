Carlos Discua: "para nosotros no hay techo, tenemos ambición y hambre"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En Marathón todo es alegría y buen ambiente por el paso triunfal que mantiene en el Torneo Apertura 2019, al permanecer como líder absoluto de la Liga Nacional de Honduras.



Así lo reconoció el volante Carlos Discua, quien expresó el pensamiento que se tiene en el plantel y cuerpo técnico de Marathón.



"Para nosotros son finales las que nos quedan el resto del torneo y como tal las hemos tomado de esa manera. Estamos contentos por los resultados y sabiendo que no hemos ganado nada y vamos a seguir por esa misma senda", expresó.



Discua tuvo palabras sobre el rival de turno, un Vida que se ha vuelto peligroso y amenaza con dar la sorpresa en el Yankel Rosenthal .



"Hemos estado viendo al Vida, es un equipo compacto, bastante sólido, están haciendo un buen trabajo en el torneo. Va a ser un partido duro pero igual nosotros tenemos que apelar a lo que hemos venido haciendo en casa", manifestó.



Consultado sobre los posibles cambios en las prácticas del equipo para no sufrir en los resultados como en los choques ante Real Sociedad, UPNFM y Platense, el experimentado futbolista dijo: "Trabajamos fuerte en toda la semana pero sí tenemos eso que hemos estado sufriendo, más que todo en el Yankel, en partidos que hemos tenido y nos han sacado más de un punto. Sabemos lo que ha pasado anteriormente y esperamos que no se vuelva a repetir."

Nueva fecha del clásico capitalino

"Eso tenía que hacerse de esa manera, no podíamos enfrentar a Olimpia sin que ellos se hayan enfrentado, era lo lógico. Nosotros nos vamos a preparar para jugar ese partido contra Olimpia que será como una final", aseguró el volante.



Prosiguiendo con su discurso, Discua comentó el objetivo que tiene Marathón y advirtió sobre la lucha en la cima del Apertura.



"Sabemos que Vida anda bastante bien, nosotros queremos seguir peleando allá arriba. Si pestañeamos Olimpia viene atrás, Motagua también matemáticamente, entonces para nosotros es una final mañana y saldremos a ganarla."



Por último reconoció la mentalidad que impera en el plantel esmeralda.



"Estamos con optimismo, para nosotros no hay techo, tenemos ambición y hambre. El grupo está bastante fuerte y eso es lo importante. Sabemos que será difícil el cierre del torneo y tenemos que hacer lo mejor en los últimos torneos."