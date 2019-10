João Félix sufre un esguince de tobillo y estará de baja un par de semanas

João Félix ante Jaume Costa en el duelo Atlético de Madrid vs Valencia. (Foto: AFP)

MADRID, ESPAÑA.- La nueva estrella del Atlético de Madrid, el portugués João Félix, sufre "un esguince de grado II en el tobillo derecho", según su club, lesión ocurrida este sábado en el empate 1-1 ante el Valencia, por lo que estará de baja entre dos y tres semanas, según la prensa española.



"Sufre un esguince de grado II del ligamento lateral externo del tobillo derecho. El futbolista queda pendiente de evolución", señaló el Atlético en un comunicado, sin precisar la baja prevista para el portugués.



João Félix se dobló el tobillo en una carrera cuando quedaban 12 minutos para el final del partido y se retiró. En un principio se perderá el duelo de Champions de esta semana ante el Bayer Leverkusen y los partidos de Liga ante Athletic, Alavés y Sevilla.



"Después los médicos informarán mejor, no me parecía tanto al principio, luego el árbitro me dijo que se dobló el tobillo", dijo su técnico Diego Simeone en la conferencia de prensa posterior al partido.