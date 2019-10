Polonia y Rusia se clasifican a la Euro 2020

VARSOVIA, POLONIA.- Polonia y Rusia se clasificaron este domingo a la Eurocopa 2020, mientras que Croacia deberá seguir esperando, tras resignarse a un empate 1-1 frente a Gales, que la alcanzó con un tanto de Gareth Bale.



Por su parte, Alemania derrotó 3-0 a Estonia pese a jugar con 10 hombres desde los 14 minutos.



Robert Lewandowski prodigó las asistencias para los tantos de Polonia, conseguidos por Przemyslaw Frankowski y Arkadiusz Milik, en la victoria por 2-0 sobre Macedonia del Norte.



La selección polaca tiene garantizado que terminará en alguno de los dos primeros puestos del Grupo G, donde Austria, que es segunda, elevó sus probabilidades de avanzar al imponerse 1-0 como visitante en Eslovenia.



Más temprano, Rusia trituró 5-0 a Chipre para unirse a Bélgica, que ya ganó el grupo, como los clasificados para el certamen continental del año próximo. Denis Cheryshev marcó en dos ocasiones y puso los pases para otro par de tantos rusos.



La selección rusa sólo requería de un empate para sellar su pasaje. Elevó su botín a 21 puntos tras siete victorias en ocho cotejos del Grupo I.



Con dos partidos restantes, Rusia tiene 11 puntos más que Chipre, ubicado en el tercer peldaño, y 12 más que Escocia, que es cuarta tras vapulear 6-0 a San Marino en un semivacío Hampden Park de Glasgow.



Bélgica había asegurado ya su lugar en la Euro. Pero la selección del español Roerto Martínez siguió perfecta en la eliminatoria, con un triunfo por 2-0 sobre Kazajistán en Astana.



Michy Batshuayi marcó en el primer tiempo y Thomas Meunier selló el triunfo en el segundo. Bélgica obtuvo su octava victoria en el mismo número de partidos. Los belgas han anotado 30 goles y recibido sólo uno.

Vea: Carlo Costly dice que Jorge Luis Pinto decomisaba los celulares

BALE FRUSTRA A LOS CROATAS

Nikola Vlasic anotó un gol tempranero para que Croacia se colocara en posibilidad de conseguir una victoria que le habría dado la clasificación en el Grupo E.



Pero el gol de Bale en los descuentos del primer tiempo privó a los visitantes del logro y mantuvo vivas las esperanzas galesas de clasificación.



Croacia lidera el grupo con dos puntos de ventaja sobre Hungría, que superó 1-0 a Azerbaiyán en Budapet, gracias a un tanto de Mihály Korhut en los primeros compases.



Los primeros tres del grupo son Croacia con 14 puntos, Hungría con 12 y Eslovaquia con 10. Gales es cuarto con ocho y un partido menos.

GÜNDOGAN BRILLA

Ilkay Gündogan anotó dos tantos y puso un pase para otro. En inferioridad numérica, Alemania superó a Estonia, gracias a tres goles en el segundo tiempo del cotejo disputado en Tallín.



Emre Can, quien ingresó como central por los visitantes, recibió la tarjeta roja en los minutos iniciales por una falta sobre Frank Liivak, quien se dirigía ya al arco.



Nunca antes, Alemania había perdido a un jugador tan temprano. Can rompió la marca impuesta por Robert Huth, echado a los 15 minutos de un encuentro amistoso frente a Irlanda del Norte en 2005.



Gündogan abrió el marcador finalmente a los 51 minutos. Seis después, logró su segunda diana. Y su pase para que Timo Werner anotara sentenció el resultado a los 71.



Alemania y Holanda están igualadas con 15 puntos y en una posición idónea para clasificarse desde el Grupo C. Irlanda del Norte marcha tercera con 12 unidades.



Más temprano, los holandeses lograron un triunfo por 2-1 sobre Bielorrusia en Minsk, gracias a goles de Georginio Wjnadldum en la primera mitad.