Frustrado por la falta de minutos, Thomas Müller piensa en dejar el Bayern Múnich

MÚNICH, ALEMANIA.- Thomas Müller, figura del Bayern Múnich en los últimos años, confirmó este miércoles que vive mal su nuevo papel de suplente, en momentos en los que la prensa alemana asegura que podría abandonar el club bávaro en enero.



"En los últimos cinco partidos se ha visto una tendencia que no me hace feliz", asegura el delantero de 30 años en una entrevista publicada este miércoles en la revista Kicker.



Müller fue suplente en los últimos cinco encuentros del Bayern al preferir el entrenador Niko Kovac al brasileño Philippe Coutinho como mediapunta.



Según el diario Bild, esta situación habría llevado a Müller a pensar en abandonar en enero el Bayern, el club en el que juega desde que tenía 10 años.



En la entrevista en Kicker, el campeón del mundo en 2014, que ya fue apartado de la selección alemana en contra de su voluntad el pasado mes de marzo, no confirmó su marcha: "Se especula mucho, pero no voy a entrar en eso".

Aunque añade: "Acabo de cumplir 30 años, estoy en plena forma y tengo hambre de éxitos, con el club, pero también personales. Estoy absolutamente convencido de mis cualidades, puedo continuar ayudando el equipo".



Esta temporada, Müller sólo ha jugado 450 minutos, en los que ha marcado un gol y ha dado cuatro pases decisivos.



Con el Bayern, Müller ha ganado ocho Bundesligas, cinco Copas de Alemania y una Liga de Campeones, en 2013.



También tiene uno de los mayores salarios del campeonato alemán: 15 millones de euros anuales, según la prensa.