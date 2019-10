Selección de Uruguay pierde a otro delantero para choques con Perú: Stuani será baja

MONTEVIDEO, URUGUAY.- La selección de Uruguay, que ya había perdido a Luis Suárez y Edinson Cavani para enfrentar a Perú en amistosos este viernes y la semana próxima, sufrió otra baja: Cristhian Stuani, del Girona español, también quedó fuera de la convocatoria, informó este martes la federación.



"La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunica que en las últimas horas recibió la notificación de que no podrá contar con Cristhian Stuani debido a situaciones personales que lleva adelante en España. Por tal motivo, el futbolista no participará de los amistosos por fecha FIFA ante Perú", reza el comunicado.



Stuani, sustituto natural de Suárez en el ataque de la selección de Oscar Tabárez, declara por convocatorias judiciales en España en un caso de amaño de partidos en 2011.



Para Tabárez la delantera está siendo un dolor de cabeza de cara a los juegos del 11 de octubre en Montevideo y 15 en Lima contra el seleccionado inca.



Además de Suárez y Cavani -que ya estuvieron ausentes ante Costa Rica y Estados Unidos en setiembre-, Tabárez tampoco podrá contar con el volante ofensivo Giorgian de Arrascaeta, del Flamengo, que se operó el viernes pasado de la rodilla izquierda tras lesionarse durante el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores contra Gremio de Porto Alegre.



Así Tabárez se queda sin cuatro artilleros, tres de los cuales -Suárez, Stuani y De Arrascaeta- atraviesan notables momentos goleadores.



"Con los jugadores que tenemos en este momento vamos a encarar el desafío que nos puede presentar Perú", expresó Tabárez en rueda de prensa el lunes, cuando los celestes comenzaron los entrenamientos, y llamó a "tener paciencia porque los futbolistas no son máquinas".