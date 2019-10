Colombia: Cali supera a América; continúan protestas de futbolistas

Win Sports no ha transmitido imágenes de las protestas mientras RCN TV pasó el domingo las registradas en los encuentros Millonarios-Patriotas y Deportivo Cali-América de Cali. Foto: cortesía.

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Deiber Caicedo anotó el tanto con el que Deportivo Cali superó el domingo 3-2 al América, su rival de patio, en la 15ta fecha del torneo Clausura colombiano, en la que continuaron protestas por parte de futbolistas que exigen una serie de mejoras laborales.



El delantero Caicedo ingresó a los 51 minutos y a los 85 consiguió el gol, que se sumó a los dos del atacante Feiver Mercado, de tiro libre a los 32 minutos y de cabeza a los 55. El volante Carlos Sierra hizo los goles de América a los 18 y 77 minutos.



Cali acumuló 26 puntos, tres menos que el líder Alianza Petrolera, que igualó 1-1 el sábado con el local Cúcuta Deportivo. Gracias a un penal convertido por el mediocampista Luis Narváez a los 77 minutos, el visitante Atlético Junior doblegó 1-0 al Atlético Nacional.



Santa Fe goleó 3-0 al local La Equidad, y avanzó al séptimo lugar después de figurar último en buena parte del certamen actual.



Las jornadas de los torneos de primera y segunda división fueron marcadas por protestas de los agremiados en la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), quienes afirman que no se les ha escuchado en sus peticiones a la liga profesional Dimayor y a la Federación Colombiana de fútbol.



Una de las exigencias plantea renegociar el estatuto del jugador, que es el marco normativo de las relaciones entre los futbolistas y los clubes.



Otras peticiones se relacionan con las medidas disciplinarias, el fútbol femenino, un partido a beneficio de la Acolfutpro y la participación de los ingresos por derechos de TV.

Vea: Carlos Vela establece récord de goles en la MLS



Win Sports no ha transmitido imágenes de las protestas mientras RCN TV pasó el domingo las registradas en los encuentros Millonarios-Patriotas y Deportivo Cali-América de Cali.



Los futbolistas en los primeros segundos se pasaron el balón de un campo a otro, sin mostrar la menor intención de atacar.



El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez emitió el sábado un comunicado en el que advirtió que planteará ante el Comité Disciplinario del Campeonato “los hechos irregulares” ocurridos en la jornada, “que interrumpieron el desarrollo normal de los partidos, y, de los cuales son responsables directos algunos jugadores, sobre quienes podrán recaer las consecuencias jurídicas y económicas correspondientes”.



Otros resultados de la 15ta fecha: Jaguares 2, Once Caldas 1; Atlético Huila 0, Envigado 0; Deportivo Pasto 0, Deportes Tolima 0; Millonarios 0, Patriotas 0, Unión Magdalena 1, Rionegro 1 y Atlético Bucaramanga 2, Independiente Medellín 2.



Posiciones: Alianza Petrolera 29 puntos; Atlético Nacional y Millonarios 27; Deportivo Cali 26; Atlético Junior y Cúcuta Deportivo 25; Santa Fe y América de Cali 23; Rionegro 21; Once Caldas 20; Deportes Tolima y Patriotas 19; Deportivo Pasto e Independiente Medellín 18; Envigado 17; Atlético Bucaramanga 15; Atlético Huila 14; La Equidad 13; Jaguares 12; Unión Magdalena 11.