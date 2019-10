Con goles de Dybala e Higuaín, Juventus gana al Inter y se pone líder

ROMA, ITALIA.- La Juventus de Turín acabó con la imbatibilidad del Inter esta temporada, derrotándole en el Giuseppe Meazza por 2-1 y sumando tres puntos que le permiten arrebatarle el liderato al equipo 'neroazzurri'.



Los argentinos Paulo Dybala (4) y Gonzalo Higuaín (80) anotaron los goles de la Juventus, mientras que su compatriota Lautaro Martínez, de penal, hizo el empate provisional en el primer tiempo (18).



"Jugamos un gran partido contra el equipo más sólido de la liga, que había ganado seis partidos de seis disputados", destacó tras el partido Higuaín.



Su técnico, Maurizio Sarri comentó por su parte: "Hemos jugado con mucho carácter y determinación. Ahora estamos primeros. Es un gran inicio de temporada, pero aún es pronto y queremos luchar por todos los títulos".



Con este resultado, la Juventus suma 19 puntos, uno más que el Inter, y toma el liderato de la Serie A antes del parón por los partidos de selecciones.



El llamado 'derbi de Italia', uno de los partidos de la Serie A más esperados cada temporada, comenzó con un ritmo trepidante y la Juventus sólo necesitó cuatro minutos para ponerse por delante en el marcador.



Desde su propio campo, el bosnio Miralem Pjanic metió un balón en profundidad a Dybala, que se sacó un zurdazo cruzado que hizo inútil la estirada del arquero esloveno Samir Handanovic (4).



Después de que Cristiano Ronaldo estrellase un remate al larguero en lo que podía haber sido el 2-0 para la Juventus, el Inter empató después de que el árbitro pitase una mano dentro del área del central holandés Matthijs de Ligt, que Lautaro Martínez convirtió en el 1-1.



La Juventus fue mejor en la primera parte y pudo haber llegado con ventaja al descanso, en una gran acción entre Ronaldo y Dybala que el portugués acabó con un remate a la red, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego del argentino (42).

La 'Joya' brilla en el derby

Dybala, que hizo un partido muy destacable hasta que fue sustituido por el alemán Emre Can a falta de 20 minutos para el final, tuvo su oportunidad al inicio de segundo tiempo, pero en el mano a mano ante Handanovic estrelló la pelota en el cuerpo del arquero (55).



A medida que avanzó la segunda parte, el Inter se fue haciendo con el control del partido, aunque sin ocasiones claras para marcar.



En una acción ofensiva de los locales, el público reclamó un penal por empujón de Leonardo Bonucci a Lukaku que el árbitro no señaló (66).



Cuando más controlada parecía tener la situación el Inter llegó el segundo del Inter, en una gran combinación entre Rodrigo Betancur y Cristiano Ronaldo, que devolvió para el uruguayo y éste para Higuaín de derechazo cruzado en el interior del área (80).



El delantero argentino apenas llevaba 20 minutos en la cancha, tras haber entrado en sustitución de Federico Bernadeschi.



Tras el segundo gol turinés, al Inter ya no le quedaron fuerzas para, como mínimo, salvar un punto.



Tercero está el Atalanta, con 16 puntos tras vencer este domingo al Lecce por 3-1, con goles del colombiano Duván Zapata (35), del argentino 'Papu' Gómez (40) y del alemán Robin Gosens (56).



Por el Lecce (18º), marcó Lucioni en el tramo final, cuando el partido estaba decidido (86).

Atalanta mantiene el pulso, Nápoles cede

El Nápoles (4º) no fue capaz de pasar del empate sin goles en la cancha del Torino (9º) y queda con 13 puntos, tres menos que Atalanta.



En otros partidos del domingo, la Roma (5º) no pasó del empate a un gol en casa contra el Cagliari (7º).



La directiva de la Roma no acabó contenta con la labor del árbitro, que anuló un gol al croata Nikola Kalinic al final del partido, sin recurrir al VAR.



"Cansado de esta mierda que nos cuesta partidos. Demasiado a menudo este año", escribió en Twitter el presidente del club, el estadounidense James Palotta.



Lazio (6º) y Bolonia (11º) empataron 2-2 en un partido de locos en la primera parte, en la que se anotaron los cuatro goles, uno de ellos del argentino Rodrigo Palacio para el Bolonia.



Finalmente, la Fiorentina sigue con su marcha ascendente y con un tanto del defensa serbi Nikola Milenkovic (72) derrotó por 1-0 al Udinese (14º) para sumar su tercera victoria consecutiva y ascender al 8º puesto de la clasificación.