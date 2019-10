La Revo pide a la Ultra Fiel no asistir al clásico de mañana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los Revolucionarios, barra de Motagua, pidieron este sábado a la Ultra Fiel, hinchas de Olimpia, no asistir al clásico de este domingo en el estadio Carlos Miranda de Comayagua por la fecha 13 del torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional.



"Nuestra barra, de la manera más atenta solicita a la Ultra Fiel que cumpla con la disposición de no asistir al clásico ya que las condiciones del estadio y su entorno son muy propensas para enfrentamientos", puntualizó la organización en un comunicado.



También, la Revo planteó que no se hará presente a la programación de la fecha seis de la primera vuelta entre Leones y Águila si la junta directiva olimpista lo determina así como medida de seguridad.



"Si la prohibición y las condiciones no son aptas para que estén las dos barras, nosotros no asistiremos", precisó la entidad.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de aficionados y futbolistas, la Policía Nacional determinó cinco anillos de seguridad dentro y fuera del recinto deportivo comayagüense.



La Comisión de Disciplina había castigado a Olimpia a jugar seis partidos sin público y fuera del Estadio Nacional, mientras que a Motagua fueron tres.



Lo anterior fue a raíz del enfrentamiento entre la barra olimpista y motagüense en las afueras del Nacional en el fallido clásico del sábado 17 de agosto que dejó a cuatro personas muertas y más de una decena de heridos.

El equipo de Diego Vazquez recibirá al Rey de Copas a las 4:00 de la tarde en un duelo de mucha rivalidad: la Barbie y Pedro Troglio (ambos argentinos) se verán las caras por primera vez en un partido.