El Tottenham prolonga su semana negra y sale goleado de Brighton

LONDRES, INGLATERRA.- Definitivamente no es la semana del Tottenham. Luego de sufrir una estrepitosa goleada el pasado martes en la Champions League contra el Bayern de Múnich (7-2), los hombres de Mauricio Pochettino recibieron este sábado otro correctivo a manos del Brighton por 3-0.



Los vigentes subcampeones de la Champions no tuvieron respuesta ante el buen juego planteado por los 'Seagulls', que ataron en corto al equipo del norte de Londres.



Por si fueran pocas malas noticias, el arquero titular de los 'Spurs', el francés Hugo Lloris, sufrió una grave lesión en el codo izquierdo al cometer un error que le costó el primer gol en contra a su equipo.



Por el momento no ha sido comunicado el alcance de la lesión, pero si parece tan grave como se vio en las imágenes el guardameta podría estar algunos meses de baja.

Neal Maupay (3) y Aaron Connolly en dos ocasiones (32, 65) fueron los goleadores del conjunto local, quien con esta victoria asciende a la 12ª plaza con nueve puntos.



Dos unidades por encima, y cerrando provisionalmente los puestos que clasifican a la Europa League, se encuentra el Tottenham (6º), que puede ver alejarse un poco el tren de la 'Champions' al término de esta jornada.



Este sábado es el turno del líder Liverpool, que recibe al sorprendente Leicester (3º) a las 14h00 GMT. El Manchester City de Pep Guardiola, segundo a la caza de los 'Reds', disputará el primer encuentro del domingo en casa frente al Wolverhampton (14º).