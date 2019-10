Zidane defiende a capa y espada a Courtois: "no fue el único responsable"

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, volvió a defender este viernes al portero belga Thibaut Courtois, muy criticado por su rendimiento en el inicio de temporada y recordó que "no fue el único responsable" del empate contra el Brujas (2-2) en 'Champions'.



"No es el único responsable de lo que ocurrió en los primeros 45 minutos de la última vez, sí, es el portero, encajó dos goles, pero no es el único responsable", dijo Zidane en rueda de prensa, recordando que en los tres partidos anteriores había dejado su portería a cero.



"Lo único que hay que hacerlo todo el tiempo (no encajar). No tenemos derecho al error, tenemos que ser siempre buenos, tenemos que hacer soñar siempre, tenemos que marcar", afirmó Zidane, quien admitió que Courtois estaba "mal" con problemas estomacales el martes y por eso tuvo que ser sustituido en el descanso.



"Yo voy a seguir trabajando, los jugadores van a seguir trabajando y es lo único que podemos hacer, dar el máximo en cada ocasión", aseguró Zidane, insistiendo en que Courtois "es fuerte".



Sin embargo, Zidane recordó que "nadie es indiscutible, ni Courtois ni nadie. Tengo 25 jugadores y voy a contar con los 25 jugadores siempre".

El portero Thibaut Courtois tuvo que salir en el primer tiempo del duelo ante el Brujas en Champions, tras encajar dos goles. En su lug ingresó Aréola, el nuevo arquero del Madrid.







"Nosotros vamos a seguir adelante, mirar hacia adelante", aseguró el técnico blanco, que también consideró que su equipo ha mejorado tras recibir críticas por su irregularidad en este inicio de temporada, donde marcha líder en la Liga española, pero es último de su grupo en la 'Champions'.



"No estamos tan mal como se puede hablar fuera, pero esto es el Real Madrid y no va a cambiar nada diga lo que diga, por eso nos centramos en lo que podemos hacer nosotros en el campo, tenemos un partido mañana para mostrar otra vez. Vamos primeros y queremos seguir primeros después del partido" contra el Granada, segundo clasificado en la Liga.



Zidane recordó que el miércoles, tras una primera parte nefasta, "en la segunda no fuimos espectaculares, pero dimos la cara y cambiamos el partido, mañana va a ser igual", dijo.



"Es un equipo viene aquí, que quiere sumar, que está haciendo una buena temporada y nosotros estamos mejor que hace dos meses y vamos a ser mejores", aseguró Zidane.