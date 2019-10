Kylian Mbappé es baja por lesión para el duelo PSG vs Angers

PARÍS, FRANCIA.- El delantero prodigio del París SG Kylian Mbappé, que no se ha recuperado de una lesión en el muslo, se perderá la recepción al Angers el sábado en Ligue 1, anunció este viernes su técnico Thomas Tuchel.



La ausencia de la estrella deja planear una duda sobre su participación en los próximos partidos intenracionales de Francia, decisivos para la clasificación a la Eurocopa 2020, en Islandia (11 octubre) y ante Turquía (14 octubre).



"Kylian no podrá jugar mañana, está lesionado de nuevo, no es una recaída pero la cicatriz y el nervio están demasiado cerca y ha tenido una reacción incómoda que debemos tratar", señaló Tuchel en rueda de prensa.



"Debe someterse a más tratamientos, le molesta cuando juega, debemos tratarlo y necesitamos tiempo", añadió el técnico alemán.



Lastrado por la baja de sus estrellas en este arranque de temporada, el PSG no quiere tomar riesgos con Mbappé, de 20 años, que sufre la primera lesión muscular importante de su carrera.



Desde que regresó de su lesión, el delantero jugó una hora en total; en Burdeos (triunfo 1-0) y ante el Galatasaray (triunfo 1-0) en Champions. En los dos partidos salió desde el banquillo.



El jueves el seleccionador francés Didier Deschamps se mostró prudente sobre el estado del jugador.



"Ha tenido su primera lesión muscular importante, lo más duro ha pasado. Encadenar ahora dos veces 90 minutos en tres días no parece lógico, aunque sea joven", dijo.



Tuchel también se refirió este viernes a la situación de Edinson Cavani. "No sé sobre Edi. Hizo el entrenamiento de ayer con nosotros y no tenía dolores pero me ha dicho que no está cómodo al 100%", dijo.



"No tiene dolores, pero no se siente completamente libre. Cuando se es atacante no se puede reflexionar sobre esas cosas. Veremos hoy si es el momento de tomar un riesgo o si ganamos diez días de más con la tregua (partidos internacionales) para que esté preparado contra el Niza (18 octubre)", añadió.



El delantero uruguayo se lesionó a finales de agosto en la cadera, un problema que ya le había dejado sin competir durante dos meses.