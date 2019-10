Jorin, un coleccionista obsesionado por el Motagua

TEGUCIGALPA:- El fútbol tiene de esos aficionados que rozan la locura... Ese es el caso de Jorin Neptalí Ávila, un coleccionista de Motagua que convirtió la sala de su casa en un museo del Azul.

Relojes, tazas, billeteras, pulseras, bufandas y águilas con las alas extendidas adornan su hogar. La vivienda perfectamente podría ser la entrada del Nido Azul.

VEA: Las originales fotos de Jorin, el coleccionista de Motagua.

Las gorras del Mimado de la Afición son una de sus debilidades....

"Tengo 44 camisas de Motagua, más de 20 gorras, 30 botones, 7 balones de fútbol, 7 águilas de barro, banderas y otras cosas" dijo Ávila quien además posee más de 100 codos de los boletos de cada uno de los juegos a los que ha asistido dentro y fuera del país.

"Mi esposa Allison a veces se enoja conmigo porque dice que gasto mucho dinero en cosas de Motagua pero es que el club es mi único vicio, es mi pasión" dijo el hincha quien ve los partidos desde sol centro.

"A mí la gente me conoce porque siempre voy a los partidos con mi sombrero. Yo siempre voy identificado con mi camisa de Motagua, si no mejor no voy, asisto a todos los juegos desde que estaba niño" comentó el fan que espera que su colección siga creciendo.

"Soy un aficionado obsesionado por Motagua pero no tolero la violencia en los estadios y respeto a los seguidores de los demás equipos. Espero que Motagua gane el clásico" finalizó.