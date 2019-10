Mohamed Salah es baja para el próximo partido de Egipto

EL CAIRO, EGIPTO.- La estrella egipcia del Liverpool, Mohamed Salah, quien deberá "descansar", no formará parte del equipo de los 'Faraones' para el partido amistoso ante Botsuana el 14 de octubre, anunció el seleccionador de Egipto.



Este hecho se produce sólo unos días después de la polémica por el hecho de que el jugador retirase la mención a Egipto en su perfil de Twitter, permaneciendo sólo 'jugador del Liverpool'.



"Hablé con Salah tras un informe" del doctor de la selección nacional egipcia sobre todos los jugadores que militan fuera de Egipto, declaró el seleccionador Hossam al-Badry a MBC Masr.



"Alcancé un acuerdo con él sobre el hecho de que es en su interés y en el de la selección que él descanse", afirmó. "No estará con nosotros para Botsuana, pero si Dios quiere estará con nosotros para los partidos oficiales".



El miércoles, Salah anotó dos goles en Liga de Campeones en la victoria del Liverpool ante el Salzburgo (4-3).



Hace unos días, Egipto no pudo votar por su estrella Mohamed Salah en la elección al futbolista del año de la FIFA por un defecto de forma en las firmas de los responsables de su federación.



El voto del seleccionador del equipo olímpico Shawki Ghareeb, que sustituyó al mexicano Javier Aguirre, destituido tras el fiasco de la Copa de África jugada en Egipto, y el del capitán Ahmed El-Mohammadi, no aparecieron en la publicación de los votos por la FIFA tras la ceremonia del lunes. Ambos colocaron a Salah en primer lugar, indicó la federación.



La FIFA indicó que los dos votos fueron anulados porque las firmas egipcias fueron hechas con mayúsculas, lo que es contrario al reglamento de la FIFA.