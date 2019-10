Manchester United y Roma empatan fuera, el Feyenoord gana al Oporto

El Manchester United no pudo ganar en su visita de este jueves. (AP)

LONDRES, INGLATERRA.- Al Manchester United y a la Roma les sentó mal el viaje lejos de casa, tras no pasar del empate ante el AZ Alkmaar (0-0) y el Wolfsberg (1-1) respectivamente, este jueves en la 2ª fecha de la Europa League, en la que el Feyenoord derrotó al Oporto (2-0).



Antes de que los favoritos Arsenal y Sevilla entren en juego este jueves, recibiendo al Standard de Lieja y al Apoel Nicosia, otros 'grandes' no han visto sus expectativas cumplidas.



Privados del lesionado Paul Pogba, el Manchester United sacó un triste punto en Holanda tras empatar sin goles.



No mejoró el resultado la Roma ante el modesto Wolfsberg austríaco.



En la clasificación, el United (4 puntos) es segundo y dejó el liderato del grupo L al Partizán de Belgrado, con los mismos puntos y la misma diferencia de goles, pero más goles anotados.



La Roma, por su parte, también suma cuatro puntos, los mismos que el Wolfsberg en el grupo J.



En uno de los duelos del día, el Feyenoord derrotó al Oporto luso en un grupo G muy igualado en el que todos sus integrantes cuentan con tres puntos tras la victoria del Young Boys suizo ante el Rangers escocés (2-1).