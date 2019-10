Diego Vazquez: "No es tema sencillo eliminar a Waterhouse"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con una sonrisa de oreja a oreja llegó a la conferencia de prensa el entrenador de Motagua, Diego Vázquez, luego de que su equipo eliminara a Waterhouse FC con el empate 0-0 de los cuartos de final de la Liga Concacaf.

"La Barbie" demostró su felicidad al lograr avanzar de fase y en su primera intervención hizo un análisis de lo ocurrido ante los jamaiquinos.

"Sumamente contentos por estar entre los primeros cuatro de este torneo y con aspiraciones de pasar a una nueva final de este torneo internacional. En lo que respecta al partido, sabíamos que era una llave muy dura contra un equipo que eliminó al Herediano que es el actual campeón. Las condiciones de la cancha en base a la velocidad y la fuera favoreció a Waterhouse. En Jamaica con la cancha seca supimos manejar mejor la pelota y quizá en ese aspecto nos sacaron alguna ventaja, nos faltó un poquito de serenidad a la hora de dar ese pase a la red".

Diego valoró el resultado global que les permite meterse entre los mejores cuatro equipos del torneo, además aseguró que no fue fácil enfrentarse a Waterhouse.



"Teníamos una ventaja muy importante y teníamos que saber manejarla. La cancha le favoreció a ellos pero generamos muchas situaciones de gol, me parece que el arquero de ellos tuvo una buena tarde en un par de jugadas. Quizás si hubiésemos concretado algunas de las que tuvimos en el primer tiempo podríamos haber manejado mejor. No es tema sencillo eliminar a Waterhouse".

Las rotaciones en Motagua fueron escasas y la seguidilla de partidos han resentido el rendimiento de algunos futbolistas.





No tenemos un plantel tan amplio, hoy solo refrescamos dos o tres jugadores. Lógicamente el cúmulo de partidos se siente ante la potencia y velocidad del rival, quizás en alguna jugada sufrimos más de la cuenta, pero estuvimos bien".





Ante la interrogante sobre los últimos resultados obtenidos por Motagua en el estadio Olímpico, Diego Vázquez comentó: "Pasamos a semis, estamos entre los cuatro mejores de Centroamérica. Sacamos cuatro puntos de la llave contra cero del rival, lo de hoy es muy positivo."



Por último hizo énfasis en las diferencias que mostró Motagua en el segundo tiempo del choque.



"Mejoramos en el manejo de la pelota, le dimos más amplitud, entramos más en confianza con el partido avanzado y ellos sintieron un poquito la parte física. Sabíamos que quizás no son tan técnicos, pero tienen mucha fuerza y velocidad... me quedo tranquilo".