Federación Inglesa acusa a Bernardo Silva de "mala conducta" por su tuit racista

LONDRES, INGLATERRA.- La Federación Inglesa de Fútbol (FA) acusó oficialmente este miércoles al centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, luego de escribir a su compañero Benjamin Mendy un tuit que pretendía ser humorístico, pero que podría ser considerado racista.



El internacional portugués es acusado de "mala conducta" en las redes sociales con el agravante de que en su tuit hacía alusión a la raza, el color o la etnia.



El pasado 22 de septiembre, tras un partido, Silva tuiteó una foto de su compañero de equipo Benjamin Mendy de niño, acompañado de un personaje de una marca española de cacahuetes bañados en chocolate.



Una imagen que aún es utilizada por la marca pese a que desprende un aire de estereotipos racistas y colonialistas.

Este es el tuit por el que se le señala de racista al jugador.







El internacional francés, muy amigo de Silva y muy activo en redes sociales, dio un 'like' al tuit, pero la polémica no tardó en estallar.



Silva borró rápidamente el tuit, publicando otro después: "Ya ni se puede bromear con un amigo en estos tiempos... Sinceramente, chicos...", escribió junto a un emoticono mostrando una persona consternada.



El portugués envió una carta a la FA para pedir perdón a toda la gente que se sintiese ofendida por ese tuit, asegurando que aprendió la lección.



Mendy lanzó un mensaje de apoyo a su compañero hacia las autoridades para decir que no se había sentido insultado.



Pero el pasado en las redes sociales de Silva fue examinado con lupa y en un vídeo de antes de la temporada 2018/2019, Silva dice que Mendy, vestido de negro, estaba completamente desnudo.



La FA había hecho saber que extendería su investigación a "todo el histórico de las redes sociales" de Silva.



El futbolista tiene hasta el 9 de octubre para defenderse ante las autoridades del fútbol inglés.