El Real Madrid, a confirmar su mejoría ante Brujas en la Champions

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid se mide al Brujas el martes en la Champions League con la intención de dejar definitivamente atrás el fiasco de París en la primera jornada.



Tocado por la dura derrota 3-0 contra el París SG, el equipo blanco parece haber ido recuperando sensaciones en sus tres últimos partidos de Liga contra Sevilla (1-0), Osasuna (2-0) y Atlético de Madrid (0-0).



"Está claro que esa derrota nos hizo mucho daño", aseguró este lunes el técnico Zinedine Zidane, matizando que "desde entonces hemos jugado muy bien, hemos sido buenos defensivamente, hemos hecho bien las cosas".



El entrenador merengue no dudó en mostrar su satisfacción por la mejoría defensiva de su equipo, que hasta el partido en el Parque de los Príncipes había encajado siete tantos en cinco encuentros oficiales.



"Lo importante para nosotros es mostrar nuestra solidez, nuestra fuerza cuando no tenemos el balón y cuando tenemos el balón provocar al adversario y crear ocasiones de gol", añadió Zidane, cuyo equipo necesita ratificar su mejoría con tres puntos muy necesarios en la Liga de Campeones.



El equipo blanco cierra el grupo A con cero puntos, por detrás de PSG, líder con tres unidades, Brujas y Galatasaray, que tienen una.

Esperando a Hazard

"Necesitamos sumar mañana, sí o sí", afirmó Zidane, cuyo equipo no puede permitirse otro traspiés que le complique más su situación en su competición fetiche.



En busca de ese paso adelante ofensivo, el técnico merengue, que no ha convocado a Gareth Bale, probablemente volverá a confiar en una delantera formada por Karim Benzema, Lucas Vázquez y Eden Hazard, el fichaje estrella del equipo blanco en el último mercado, que no termina de mostrar todo su talento.



"No estoy preocupado porque sé que va a triunfar aquí, que va a ser muy bueno, hay que estar tranquilos como siempre con los jugadores que acaban de llegar", afirmó Zidane.



Lesionado al inicio de la temporada, el belga volvió a los terrenos de juegos el 14 de septiembre contra el Levante y desde entonces, ha ido mostrando destellos de calidad, pero sin llegar a marcar la diferencia.



"Es lo que me falta: un buen partido, un gol, una asistencia para remontar", dijo este lunes Hazard.



El miércoles tendrá una nueva ocasión de progresar frente a un Brujas sobre el papel asequible para el que Zidane ha convocado a Francisco Alarcón 'Isco' y a Marcelo, que salen de lesión, después de que hubiera ya recuperado el sábado contra el Atlético de Madrid a Luka Modric.

Un Brujas crecido

El equipo belga, que ocupa el segundo puesto de la llave tras su empate con el Galatasaray, llega al Santiago Bernabéu invicto en esta temporada.



Llegado a la fase de grupos de la 'Champions' tras la ronda clasificatoria, el Brujas, líder de su liga, acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos para afrontar el partido con la moral por las nubes.



"Si vienes aquí (a Madrid), tienes que empezar con la idea de ganar, el grupo viene con mucha confianza", dijo este lunes en rueda de prensa el portero Simón Mignolet.



"Jugamos contra invidualidades de una calidad enorme y tenemos que enfrentarnos a ellos como un colectivo", añadió.



"Tenemos ideas claras de lo que queremos hacer", pero "ocurra lo que ocurra, quiero ver un equipo que demuestre sus cualidades y lo haga desde el principio y así tendremos posibilidades", aseguró este lunes el técnico del Brujas, Philippe Clement.

Equipos probables:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Nacho - Modric, Casemiro, Kroos - Hazard, Benzema, Lucas Vázquez. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)



Brujas: Mignolet - Mata, Mitrovic, Deli, Sobol - Vanaken, Rits, Vormer - Dennis, Okereke, Diatta. Entrenador: Philippe Clement