Costly a Juan Ramón Mejía: "No es posible que no te llamen a la Selección"

Carlo Costly, delantero del Marathón, cuestionó que Fabián Coito no convocó a Juan Ramón Mejía, goleador del torneo, a la Selección de Honduras.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el anuncio de los 24 jugadores de la Selección de Honduras que jugará contra Trinidad y Tobago y Martinica, el exseleccionado nacional Carlo Costly cuestionó el listado del uruguayo Fabián Coito.



Los 13 goles que ha anotado Juan Ramón Mejía, delantero del Real de Minas, en el actual torneo han pasado desapercibidos por el entrenador nacional, quien dejó claro que los llamados y las ausencias serán estrictamente por "cuestiones deportivas".



Ante eso, el atacante del Marathón, Carlos Costly, compartió en sus redes sociales su crítica por el no llamado de Mejía.



"El mejor goleador del torneo! y no es posible que no te llamen a la Selección", lamentó Costly en su cuenta oficial en Twitter.

Juan Ramón no tardo en responder diciendo: "Hermano, la bendición del gol 13 estaba en su asiento ayer jajaja gracias por tu apoyo! abrazo crack".





Este fue el mensaje que publicó Carlo Costly en las redes sociales.







Juan Ramón Mejía, de 31 años, tiene una gran trayectoria en el fútbol hondureño, jugando en Deporte Savio, Olimpia, Real España, Juticalpa, Real Sociedad y actualmente en Real de Minas.