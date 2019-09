Vida y Real España empatan sin goles en un partido que dejó cinco expulsados

Cinco expulsados dejó el partido Vida vs Real España en la jornada 12.

LA CEIBA, HONDURAS.- El CD Vida no pasó del empate ante Real España en el duelo por la jornada 12 del Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional, disputado la noche del sábado en La Ceiba.

El estadio Municipal Ceibeño fue el escenario de un accidentado partido que no dejó goles, pero sí cinco jugadores expulsados.



Dirigidos por su entrenador interino, Luis Ordóñez, el Real España intentó voltear la página de una vez, tras la salida de su antiguo DT, el tico Hernán Medford, quien se fue dejando a mitad de torneo al club.

Por su parte, los Rojos buscaron hacerse sentir en casa, no obstante, el gol no llegó y los 90 minutos de juego se consumieron, no sin antes registrarse las expulsiones de la noche.

Jairo Puerto y Ángel Rodríguez del Vida; Elison Rivas, Dilmer Martínez y Ronaldo Dinolis por el Real España vieron la tarjeta roja en este partido.

Tras este resultado, el Vida se ubica en la quinta posición de la tabla con 17 puntos, mientras que, el Real España es séptimo con 12 en 12 partidos jugados.

Alineaciones

CD Vida: Ricardo Canales 1, Jairo Puerto 2, Mathías Techera, Carlos Meléndez 3, Javier Portillo 25, Esdras Padilla 16, Luis Meléndez 21, Marcelo Canales 8, Denis Meléndez 26, Josué Villafranca 17 y Ángel Rodríguez 18.

Real España: Luis López 22, Elison Rivas 47, Allans Vargas 15, José Danilo Tobías 20, Heyreel Saravia 42, Maikel García 25, Jorge Claros 17, Devron García 6, Darixon Vuelto 18, Ronaldo Dinolis 9 y Rony Martínez 12.