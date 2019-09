Kylian Mbappé regresa con el grupo del PSG tras un mes de ausencia

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, Francia.- La estrella del París SG Kylian Mbappé, recuperado de una contractura en el muslo producida a finales de agosto, regresó con el grupo para el desplazamiento a Burdeos, ante el Girondins el sábado en la Ligue 1, anunció este viernes su entrenador Thomas Tuchel.



"Kylian y Mauro (Icardi) están en el grupo y disponibles para jugar unos minutos", declaró el técnico alemán, quien hasta ahora tuvo que hacer malabares para componer la línea de ataque sin sus estrellas.



El regreso de 'Kyky' es también una buena noticia para los Bleus y para su seleccionador Didier Deschamps, quien anunciará el jueves su nómina para los dos partidos de octubre.



Lesionado en el muslo izquierdo durante la cómoda victoria ante el Toulouse (4-0) el 25 de agosto en el Parque de los Príncipes, Mbappé se perdió cinco partidos desde entonces, entre ellos el primero en Liga de Campeones contra el Real Madrid (3-0).



Aunque "no está preparado para jugar 90 minutos", como indicó Tuchel, el delantero centro de 20 años regresa en un momento crucial para su equipo, que el martes visita Estambul en Liga de Campeones contra el Galatasaray.



La vuelta de Icardi también ayuda al técnico alemán. El fichaje argentino llegado casi al cierre del 'mercato' lo hizo falto de ritmo, y sólo ha jugado 88 minutos esta temporada con sus nuevos colores.



Neymar también estará disponible, pero no así el uruguayo Edinson Cavani, luego de no haberse recuperado de su lesión en la cadera.