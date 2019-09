"No sé cuánto tiempo puede estar de baja", dice Valverde sobre Messi

BARCELONA, ESPAÑA.- El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, afirmó este viernes que no sabe "cuánto tiempo puede estar de baja" su capitán Leo Messi, que sufrió una lesión muscular el martes en el partido liguero contra el Villarreal.



"No lo sé, no sé todavía cuanto tiempo puede estar de baja, esperamos que pronto esté con el equipo", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al partido de la 7ª jornada de Liga contra el Getafe del sábado.

"En principio, no es una lesión grave, es una pequeña elongación. Vamos a esperar a ver cómo viene hoy y la semana que viene cómo va todo", añadió el técnico azulgrana.



Messi sufrió una elongación en el muslo izquierdo contra el Villarreal en su primer partido como titular tras superar otra lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha.

Ausente

El capitán azulgrana no estará el sábado contra el Getafe y es seria duda para el encuentro de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán el miércoles en el Camp Nou.



"Si está él, evidentemente tenemos unas fortalezas determinadas, si no está, nos falta un jugador absolutamente desequilibrante, pero creo que tenemos recursos para manejarnos en diferentes situaciones", afirmó Valverde, añadiendo que "es un contratiempo pero tenemos que continuar".



La baja del capitán azulgrana es un duro golpe para el Barça, que atraviesa uno de sus inicios de temporada más delicados de los últimos años.



"Es un inicio complicado por los resultados fuera de casa, no estamos los primeros y no gusta estarlo", dijo Valverde.



El Barça no conoce la victoria en cuatro partidos oficiales disputados lejos del Camp Nou en lo que va de temporada y en Liga se encuentra en la sexta posición a cuatro puntos del líder, el Real Madrid.



"Todos son retos que hay que intentar superar, hay bajones durante el año. Lo tenemos ahora mismo, tenemos que intentar sumar de 3 en 3 porque nos hace falta, hay que mirar siempre adelante", concluyó.



Al igual que Messi, tampoco estará contra el Getafe el joven prodigio de 16 años Ansu Fati por lesión. Según un comunicado médico de la formación 'blaugrana' publicado este viernes, el atacante sufre unos dolores en los tendones de la rodilla derecha.

