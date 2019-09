El meta panameño José Calderón y una carrera ligada al fútbol hondureño

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Es un viejo conocido que no solo militó con buen suceso en Platense y pasó con alguna polémica por Marathón. José Calderón, portero panameño del Comunicaciones chapín, viene por segunda vez a Honduras en un misma edición de la Liga de Concacaf 2019.



El cancerbero, que eliminó con los 'Cremas' al Monstruo en agosto pasado, esta vez tendrá como rival a Olimpia y lamenta que no haya público, pues "la afición le pone picante y sabrosura al partido", estima.

FOTOS: Así es la hermana menor de Keylor Navas: ingeniera, amante del fútbol y fan del arquero



"Va a ser una linda serie, un bonito partido... venimos con la motivación de haber ganado dos partidos consecutivos en nuestra Liga, tenemos un buen plantel y que estar aplicados para sacar un buen resultado y cerrar en casa bien", analizó el portero canalero.



Mundialista en Rusia 2018 como segundo del arco de la 'Marea Roja', Calderón expresa su sentir por el hecho de jugar sin gente este jueves a partir de las 8:00 de la noche.



"Es una lástima que se juegue así, pero el partido en casa lo jugaremos con afición y la suya apoya mucho, seguro hará el viaje", manifestó.



Deja en claro que no vienen a especular ya que ganarle al albo es "muy clave, sacar un buen resultado de visita nos da ese plus y motivación de sacar un buen resultado en casa" para la revancha de la próxima semana.



Su relación con el campeonato catracho es eterna y no pierde la ocasión de verlo cuando puede: "Tuve la oportunidad de ver Olimpia-Platense" que se jugó recientemente y le sirvió para estudiar a su contendiente de turno en el estadio Olímpico.



De los dirigidos por Pedro Troglio maneja un gran concepto: "Tienen un buen plantel, pero como todo equipo tienen sus deficiencias", lanza con confianza en el proyecto del más ganador de Guatemala.

ADEMÁS: Comunicaciones llega a Honduras con la mirada puesta en Olimpia