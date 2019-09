Názar responde a Diego: Mi formación no me permite meterme a ese tipo de controversias

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El técnico de los Lobos de la UPNFM, Salomón Názar, reaccionó este martes a las declaraciones de Diego Vazquez previo a su viaje Jamaica por Liga Concacaf.



"Mi formación no me permite meterme a ese tipo de controversias, fui formado de manera diferente. Por algo pasé por la escuela y la universidad. No voy a contestar este tipo de cosas", respondió.

El lunes, en el aeropuerto Toncontín, Vazquez dijo que "escondimos tres pelotas pero en el arco de UPN" luego de que Názar acusara a los recogepelotas de las Águilas de ocultar los balones en el partido del domingo.



Motagua venció 3 a 1 a los Lobos de la UPNFM en el Estadio Nacional por la fecha 11 del Apertura, y este miércoles enfrentará al Waterhouse por la ida de los octavos de la Liga Concacaf.