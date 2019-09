Pedro Troglio: "Si pierde Olimpia es un desastre nacional"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director técnico de Olimpia, Pedro Troglio, compareció este martes en conferencia de prensa en donde se refirió al accionar del equipo en la última jornada del Torneo Apertura 2019, además del encuentro crucial del próximo jueves que sostendrán ante Comunicaciones por los cuartos de final de la Liga de Concacaf.



En detalle, el timonel argentino tradujo el accionar de su plantilla que enderezó su paso en la tabla de posiciones de la Liga Nacional y el hecho de encontrar a un equipo que se encamine a victorias importantes.



Sobre el enfrentamiento ante el equipo guatemalteco, explicó el hecho del sentir de jugar sin afición, guardó espacio para halagarlos, pero fue bien claro en que buscarán una victoria marcando una “diferencia importante” para llegar con más tranquilidad al encuentro de vuelta.

DUELO ANTE COMUNICACIONES

“Los antecedentes no tienen nada que ver, es un nuevo partido y en cada uno es una nueva historia, pero el contrario venir a jugar sin tu gente es una ventaja”

Un equipo que a mitad de cancha juega muy bien, tiene un delantero importante que aguanta y define. Es un equipo de mitad de cancha hacia adelante preocupante; pero otra vez vamos a estar solos (sin afición), y el árbitro juega más tranquilo que cuando hay afición. Tenemos que tratar de hacer el mismo partido que hicimos ante los canadienses, de mucha concentración, esfuerzo y hacer una diferencia importante que no nos hagan goles.

SOBRE LAS ROTACIONES

El fútbol tiene una historia distinta. Cuando íbamos primero las rotaciones eran un fenómeno, cuando perdiste es culpa de las rotaciones y ahora rotando volviste a ganar. No se dice nada hasta que pierdes.



Capaz que pare el mismo equipo. Yo repito siempre lo mismo, pero no es lo mismo jugar cada tres en Olimpia que jugar cada tres días en otro lugar, el jugador de Olimpia juega con una presión diferente. Además, el esfuerzo no es el mismo, este tiene que ir y venir, jugar largo porque la historia lo demanda.



“Nosotros estamos bien. Al menos cuando me contrataron me dijeron que teníamos cuatro años sin ser campeón. Si vos quieres que un equipo se transforme en dos meses, -yo ya sabía que no-, pero como habíamos ganado todos los partidos, se pensó que ganaríamos invictos, uno sabe que no es así, lo bueno es poder darle la vuelta a la historia”.

CRECIMIENTO DE JUEGO

“Estamos convencidos de lo que hacemos, estamos convencidos que le podemos ganar a todos y perder contra todos, pero quedó demostrado que no afecta perder un juego”

En el fútbol hay que hacer inteligente y hacer trabajar los partidos. El equipo en ese sentido no se va al exterior por lo que diga la gente. A veces tenemos que ponernos el overol y defender.

BALÓN PARADO

Yo creo que tenemos jugadores que lo hace bastante bien, en el caso de Garrido, Álvarez, Maidana, pero no estamos ejecutando bien. Si me preguntan qué nos está faltando, es eso. Los demás equipos tienen ejecutantes terribles. Estamos ganando de cabeza, pero estamos fallando en el arco. Necesitamos ese extra que te da, cada tanto ganar de visitante con pelota parada.

RACHA DE JUEGOS

Si yo creyese que voy a ganar todos los partidos, sobre todo en la intención que tenemos en lo que hemos hablado. Yo se lo dije al dirigente, está lindo el proyecto, pero si no ganamos, nos van a matar porque es normal. Si pierde cualquier otro no pasa nada, pero si pierde Olimpia es un desastre nacional y esto es así. Los jugadores juegan con esa presión.

Esta vez ganamos nada más un partido, ganamos un clásico, que es bueno para nosotros para sacarnos la bronca, pero si no ganas el jueves, otra vez estamos en el caos… hay que ganar y si no le ganas a Real de Minas, otra vez estás en el caos.

OFERTA DEL FÚTBOL DE ARGENTINA

Yo ya fui claro con el tema. Yo tengo un contrato y no voy a faltar. No puedo irme de un club a los dos meses y medio de estar dirigiendo. Si ya perdí todos los partidos y soy un desastre y hasta estarían esperando que me vaya, pero medianamente llevamos un buen porcentaje de puntos. No es que estamos haciendo cosas espectaculares, pero estamos peleando el torneo, en las otras dos copas. Estamos haciendo un discreto papel y si el club no quiere que nos vayamos, tenemos contrato y es feo cortar algo para irte a otro lugar.

No vine para irme a los dos meses, vine para ver si puedo dejar alguna huella, algún campeonato y me gustaría conseguirlo.

Es un largo plazo, pero sé que por más que lo sea, la gente quiere ganar mañana. La gente quiere ganar en diciembre, no está para largo plazo. Cuando acepté sabía a lo que me expongo; que cuando pierda me insulten, me tiren una bolsa con agua en la cabeza.

LAS OPCIONES DE PELEAR AL TÍTULO

¿El torneo pasado a donde salió? cuarto y salió campeón jajaja se los comió a todos y nosotros ahora estamos terceros, tampoco es que estamos tan lejos. Sino tocará ir a pelear el pentagonal y forzar una final. Los análisis se hacen en diciembre, pero la gente de Olimpia no quiere ver al Motagua arriba y ellos tampoco.

Este equipo puede recuperar y terminar adelante este torneo. Puede pasar de todo en el fútbol de la misma manera que el Motagua empató un partido y perdió otro, puede pasarle, nosotros ganar y meternos en la pelea. Podemos ir a la pentagonal y ganarle a todos. Yo tengo fe que vamos a pelear hasta el final, lamentablemente solo gana uno solo, si pudieran salir tres, ya estaría seguro.

LE RESPONDE A EDDY ATALA

Lo felicito, están jugando muy bien, se está haciendo bárbaro y nosotros lo estamos jugando regular y estamos ahí. Está bueno eso que no nos tengan en cuenta. Igualmente no ha visto todos los partidos de Olimpia, porque sino se hubiera dado cuenta que también jugamos bastante bien.

Si hubiera visto todos los partidos de Motagua y Marathón, no es que todos los juegan bien, son equipos armados, que saben lo que quieren, saben a que juegan y lo hacen muy bien y Olimpia juega muy bien. Esas son chicanas. Yo reconozco que Motagua y Marathón juegan bien.

¿Qué es una chicana? es no querer hablar bien del equipo contrario. No sé si es una pendejada porque es una palabra muy fuerte. Es como desvalorizar al otro. Yo reconozco que Motagua y Marathón tienen dos grandes entrenadores y saben a lo que juegan. Yo sé que internamente, el presidente y la gente sabe que nosotros jugamos bastante bien y que somos difíciles. No lo quieren decir para no agrandarnos.