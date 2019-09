El francés Mendy se lesiona y Zidane critica el calendario  

MADRID, ESPAÑA.- El lateral izquierdo francés del Real Madrid Ferland Mendy se lesionó este martes por segunda vez esta temporada y su técnico Zinedine Zidane se quejó del calendario, señalando que los jugadores "no son máquinas".



Los médicos del gigante blanco diagnosticaron "una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda" a Mendy, según un comunicado del club.



Según el diario AS, el francés de 24 años, que ya sufrió una lesión en el muslo izquierdo en julio justo después de llegar procedente del Lyon por 48 millones de euros, estará fuera entre dos y tres semanas, por lo que se perderá el derbi ante el Atlético el sábado.



"Me duele ver a Ferland de nuevo indisponible, estaba muy contento por volver. Pero son las cosas que pueden pasar", dijo Zidane, que afronta una cascada de lesiones; entre otros el brasileño Marcelo, el croata Luka Modric o Isco, que están "cerca" de volver, según el técnico.



Tampoco están disponibles Eden Hazard, Marco Asensio y James Rodríguez. "Los jugadores no son máquinas y algunos nunca paran. Son siete partidos en 21 días viniendo de un parón de selecciones y ahora habrá otro", dijo el entrenador.

Tiempos cambian

"Yo jugaba 45 partidos y ahora juegan 60, son casi dos temporadas en una", añadió, haciendo referencia a su época como jugador, a finales de los 90 y principios de 2000.



Vencedor ante el Sevilla el domingo (1-0), lo que le permitió situarse al frente de la Liga junto al Athletic, el Real Madrid recibe a Osasuna el miércoles, antes del derbi frente al Atlético.