VIDEO: La patada de Higuaín a un miembro del cuerpo técnico de la Juventus

MADRID, ESPAÑA.- El delantero argentino Gonzalo Higuaín está siendo duramente criticado en redes sociales, luego de que se viralizara un video en el que aparece pateando a un miembro del cuerpo técnico de la Juventus.



Higuaín se encontraba realizando un rondo con sus compañeros de equipo, entre ellos su compatriota Paulo Dybala, y ante la impotencia de no poder alcanzar el balón, le lanzó una patada a uno de los asistentes técnicos del club italiano.



No obstante, la furia del exmadridista no paró ahí, puesto que desató su ira contra una valla publicitaria ubicada a la orilla del campo donde se encontraban entrenando previo al duelo de Champions League entre la Juventus y el Atlético de Madrid, en España.

Momento en el que Higuaín logra pegarle una patada al asistente técnico de la Juventus.



Fue en ese momento que el enojado jugador tuvo que ser calmado por otro integrante del cuerpo técnico, segundos después de lo que había hecho.



En el video se logra ver a Paulo Dybala pasando cerca de Higuaín cuando aún está furioso por no haberse quedado con el balón.

¿Qué te parece esta acción?