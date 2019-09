Hora y fecha de los partidos de la jornada 10 del torneo Apertura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La segunda vuelta (fecha 10) del torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional se celebrará este miércoles con cuatro partidos, con excepción del Platense versus Olimpia que será el jueves.



El líder Marathón y el colero Real Sociedad serán los equipos que inicien la función a las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.



Media hora más tarde (3:30) el aguerrido Real de Minas recibirá al certero Vida de La Ceiba en el Marcelo Tinoco de Danlí.



Mientras que el sublíder Motagua y el moribundo Honduras de El Progreso medirán fuerzas a las 7:00 de la noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa luego de que el Azul cumpliera con una suspensión de jugar fuera de su sede.

A la misma hora (7:00) los corajudos Lobos de la UPNFM buscarán extender su paternidad ante Real España en el Emilio Williams de Choluteca para cerra el telón.



En tanto, Olimpia visitará al Platense el jueves a las 7:15 de la noche en el Excélsior de Puerto Cortés con tintes de revancha tras haber caído 2 a 1 la semana pasada en el Carlos Miranda de Comayagua.

Los partidos

-Marathón vs Real Sociedad | 3:00 de la tarde | Canal 11

-Real de Minas vs Vida | 3:30 de la tarde | Tigo Sport

-Motagua vs Honduras EP | 7:00 de la noche | TSI

-UPNFM vs Real España | 7:00 de la noche | Tigo Sport



Jueves

-Platense vs Olimpia | 7:15 de la noche | TVC