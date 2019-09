Yulia Poças tras reacción de Américo Navarrete: "Que pesar, es un gran periodista"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La presentadora Yulia Poças respondió luego de que Américo Navarrete revelara lo que vivió tras su despido de Televicentro hace más de un mes.



"Que pesar tan grande me da. Es un gran ser humano y un periodista muy profesiónal y siempre le daré las gracias porque él fue quien me abrió las puertas en el medio deportivo", escribió en su cuenta de Facebook.



"Él me enseñó y preparó para aprender mucho del periodismo deportivo. Cuando te cierran una puerta es porque Dios tiene algo mejor preparado para ti", añadió.

Vea: Los 10 datos que desconocías de Américo Navarrete



Poças fue compañera de Navarrete en el programa Acontecer Deportivo hace varios años. Navarrete salió por reestructuración de Televicentro hace un mes y un día.



"Mi salida de Televicentro la comparo con la muerte de mi madre", dijo el presentador de televisión a Diez.