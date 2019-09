Derrota del campeón Liverpool, Barcelona arranca en Champions con empate

PARÍS, FRANCIA.- El Liverpool, vigente campeón de la Liga de Campeones, se estrenó en el torneo este martes con una derrota por 2-0 en Nápoles, al tiempo que el Barcelona, uno de los grandes favoritos al título, no pasó del empate sin goles en Dortmund.



El astro Lionel Messi regresó al equipo en Alemania, aunque no de inicio, pero el Barcelona no pudo llevarse los tres puntos frente a un Borussia Dortmund que jugó mejor y que desperdició un penal, el que atajó Marc André Ter Stegen a Marco Reus (56).



El 'Grupo de la Muerte' de la Champions empieza muy igualado, ya que también hubo empate (1-1) entre el Inter de Milán y el Slavia de Praga en el otro duelo de esta primera jornada.



El Nápoles puede dar gracias a su joven portero Alex Meret de su gran resultado ante el Liverpool, ya que con varias paradas de mérito evitó goles de los ingleses.





Mohamed Salah salió frustrado al no poder ganar ante el Nápoles.









Los italianos no se conformaron con el empate y al final se llevaron el triunfo gracias al penal transformado por el belga Dries Mertens (82) y por el español Fernando Llorente (90+2).



En este grupo E, el Salzburgo goleó 6-2 al Genk con tres goles (en la primera parte) de Erling Haland, el joven delantero noruego debutante en la Champions y que ya había hecho historia en mayo pasado al marcar nueve goles contra Honduras en el Mundial sub-20.



El Valencia, por su parte, dejó aparcado por un rato sus problemas institucionales, tras el sorprendente despido de su técnico Marcelino García Toral la semana pasada, y se llevó una gran victoria de Stamford Bridge gracias a un gol de Rodrigo (75).



El Chelsea, además, desperdició un penal al estrellar Ross Barkley el disparo en el larguero a dos minutos para el final (88).



En el otro partido de esta llave, el Ajax, semifinalista la pasada temporada, se impuso con facilidad al Lille francés por 3-0, anotados por Quincy Promes (18), por el mexicano Edson Álvarez (50) y por el argentino Nicolás Tagliafico (62).



En el grupo G, uno de los más impredecibles por la igualdad de los equipos, el Leipzig se llevó la victoria de Lisboa por 2-1, con doblete de Timo Werner contra el Benfica y Lyon y Zenit de San Petersburgo empataron a un gol en Francia.

Resultados de este martes

Olympique 1 - 1 Zenit



Inter 1 - 1 Slavia



Chelsea 0 - 1 Valencia



Alax 3 - 0 Lille



Benfica 1 - 2 RB Leipzing



Borussia 0 - 0 Barcelona



Nápoles 2 - 0 Liverpool



Salzburgo 6 - 2 Genk