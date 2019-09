Pedro Troglio: "Vamos a pelear a muerte hasta el final con Marathón y Motagua"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la mentalidad a tope para viajar a Puerto Cortés, el técnico del Olimpia, Pedro Troglio, aprovechó para realizar su propio análisis de lo que está siendo el desempeño de su equipo en el presente torneo de la Liga Nacional.



Uno de los temas en los que enfatizó fue en las rotaciones, además de los clubes que se ve peleando el campeonato y el amplio plantel con el que cuenta.



ANÁLISIS TRAS EMPATE ANTE ESPAÑA: “Yo primero asimilo el jugar sin público, regalamos la localía y por eso los equipos se hacen fuertes, sabemos que cuando vos jugás sin gente los rivales juegan distinto. Nosotros estamos tranquilos, somos el equipo de Honduras que jugamos tres torneos, también nos toca perder a nosotros”.



TEMA DE ROTACIÓN: “A lo mejor la rotación le molesta a ustedes, acá lo que tenemos claros es que el plantel está activo, tengo que darle confianza a todos y esto es muy largo. Nosotros no tenemos que estar en este puterío, es de estar tranquilos, el jugador de Olimpia vive los siete días de la semana presionado, miren a Lacayo que es el jugador con más minutos, se lesionó, el desgaste es totalmente distinto; creo que tengo un poquito de idea de esto”.



RENDIMIENTO DE SU EQUIPO: “Nunca pensé que vamos a ganar todos los partidos, yo he perdido un solo partido en el campeonato. Para mí el rendimiento es bárbaro, el equipo ha jugado partidos muy buenos y el único desastroso fue el primer tiempo ante Platense. Estamos a dos puntos de la cima y jugando torneos internacionales”.



SE VE PELEANDO EL TÍTULO ANTE DOS CLUBES: “¿Miedo de qué? ¿De perder un partido con Platense o de un clásico ante Motagua?, yo jugué una final del mundo y estoy tranquilo, se armó una locura por lo que pasó. Faltan 10 fechas y en 10 fechas puede suceder cualquier cosa, entiendo que vende más si es Olimpia. Nosotros vamos a pelear a muerte hasta el final con Marathón y Motagua porque son equipos que vienen parejos con los mismos entrenadores”.



QUIERE GANAR LOS TRES TORNEOS: “Marathón está jugando un solo torneo, nosotros tenemos que jugar una Premier, hay un montón de cosas para analizar. Yo voy rotando y estábamos ganando todos los partidos, tengo claro que me fueron a buscar porque hace tres años y medio el equipo no es campeón, nosotros vamos a intentar ganar todo, lo veremos a fin de año”.



PRESIONES DE TÉCNICOS A LOS ÁRBITROS: “Para mí no existen esas presiones, yo he gritado. Si creen que con eso ganan no, acá gana el que hace mejor las cosas en el campo”.



¿SU EQUIPO CAPTA LA IDEA DE JUEGO?: “El equipo la idea la tiene, lo que pasa es que en algunos partidos la desarrolla mejor que en otros. En líneas generales los números son buenos, tampoco puedo cambiarle el pensamiento al fútbolista hondureño en tan poco tiempo. Mi idea no es tan complicada, hay que sacrificarse cuando no tenemos el balón”.



MALA MEMORIA POR UN JUEGO QUE PERDIERON: “Agarrá los archivos y están los elogios, perdés un partido y hablan de las rotaciones. Imagínate que jueguen los mismos 11 y los demás no tienen minutos, uno debe tener a todos bien”.



UN PLANTEL MUY AMPLIO: “De tanta paridad no, yo he estado en Cerro, Independiente, Universitario; por ejemplo yo armo el plantel acá y miro 8 o 9 jugadores que pueden jugar fácilmente y hay algunos que no han participado y lo pueden hacer. La paridad que he encontrado como plantel es agradable”.



SOBRE SU 11 ANTE PLATENSE: “Va a jugar Matías Morales de entrada, puede ser que repita Alvarado, Ferrari, que juegue Eddie, Maidana y Jorge Álvarez. Tengo que ver cómo está Benguché, Lacayo si Dios quiere estará ante Real España”.