Liverpool, favorito para Mundial de Clubes en Qatar

ZÚRICH, ALEMANIA.- Nueve años después de ganar el derecho de ser la sede de la Copa del Mundo 2022, Qatar tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad como escenario de un torneo de la FIFA cuando el Mundial de Clubes llegue a Doha.



El ganador de la Liga de Campeones, Liverpool, será el favorito para conquistar el torneo y de paso extender el dominio europeo de 11 títulos en 12 temporadas del evento que se llevará a cabo del 11 al 21 de diciembre.



El sorteo del lunes mandó al Liverpool a iniciar la competencia con uno de cuatro posibles rivales, entre ellos el club mexicano de Monterrey, en las semifinales del 18 de diciembre. Ese es el día nacional de Catar y la fecha de la próxima final de la Copa del Mundo.



Liverpool, hexacampeón europeo, nunca ha ganado un título mundial. El equipo inglés participó en la Copa Intercontinental de 1981 y 1984, y en el Mundial de Clubes de 2005.



"Me sorprendió ver que es un trofeo que nunca han alzado", declaró Michael Owen, exdelantero de Liverpool, después de acudir al sorteo en la sede de la FIFA. "Pienso que el Liverpool estará decidido a llevárselo. Ser considerado el campeón del mundo es un enorme honor".



Catar será la sede de las siguientes dos ediciones de la no muy estimada competencia de clubes, misma que posteriormente sufrirá cambios radicales. La FIFA la convertirá en un torneo de 24 equipos _al menos ocho de ellos europeos_ que tiene programado iniciar en junio de 2021, posiblemente en China.



Catar no será el anfitrión del Mundial de Clubes de 2021 debido al abrasante calor desértico que obligó a la FIFA a iniciar la próxima Copa del Mundo en noviembre de 2022.



En el sorteo del lunes, los campeones de Sudamérica fueron programados para iniciar la competencia en un duelo semifinal del 17 de diciembre ante el campeón africano Esperance de Túnez o el club que se lleve la Champions League asiática.



La Copa Libertadores se encuentra en fase de semifinales. Los rivales de Buenos Aires, River Plate y Boca Juniors, se medirán el mes próximo en una revancha de la caótica final de 2018 que eventualmente ganó River Plate en Madrid.