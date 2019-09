Kessie y Lukaku sufren nuevos insultos racistas en Italia

MILÁN, ITALIA.- El mediocampista Franck Kessie, del Milan, fue el blanco de insultos racistas durante el fin de semana, mientras que el delantero Romelu Lukaku, del Inter de Milan, fue insultado por un comentarista italiano de televisión.



Aficionados del Hellas Verona realizaron cánticos racistas dirigidos a Kessie durante el primer tiempo de la derrota de 1-0 frente a Milan el domingo por la noche, publicó el periódico Gazzetta dello Sport.



El diario deportivo italiano señaló que los coros continuaron en el medio tiempo.



En respuesta, el Verona tuiteó el lunes que los cánticos pudieron ser malinterpretados en medio de la ruida ovación de sus aficionados, y agregó que se registraron "abucheos inevitables por decisiones arbitrales que hasta el día de hoy nos dejan perplejos”.



El conjunto local se quedó con 10 hombres en el primer tiempo tras la expulsión de Mariusz Stepinski por una tarjeta roja. Verona concluyó su tuit con el hashtag "respeto".

Kessie, un jugador marfileño de raza negra, también fue víctima de los cánticos racistas de parte de aficionados del Inter de Milan y Lazio la temporada pasada.



También el domingo, el comentarista televisivo Luciano Passirani fue suspendido de inmediato por realizar un comentario racista respecto a Lukaku.



Passirani inició su participación en el programa "Qui Studio a Voi Stadio”, diciendo que "no veo a ningún otro jugador en Italia parecido a Lukaku... en realidad me agrada", antes de añadir, "la única manera de frenarlo es diciéndole, 'aquí hay 10 plátanos que te puedes comer'".



Lukaku, que también es negro, fue agredido con gritos de changos por aficionados Cagliari este mes. El juez de la liga aún no ha decidido si los Cagliari deberían ser sancionados.