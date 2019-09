VIDEO: Cristiano Ronaldo rompe en llanto al ver video de su padre fallecido

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las lágrimas rodaron por sus mejillas, se llevó su brazo a la cara, y las secó en plena entrevista, esta fue la reacción de Cristiano Ronaldo al recordar a su papá.

Todo ocurrió cuando el portugués, de 34 años de edad, le brindó una exclusiva al medio británico ITV, donde el presentador aprovechó para mostrarle un corto video de su padre, José Dinis Aveiro, mientras hablaba maravillas de su hijo en una entrevista para la televisión noruega.

De inmediato, Cristiano no pudo evitar la nostalgia y comenzó a llorar. "Nunca vi ese video, perdón", dijo el delantero de la Juventus.

"¿Qué es lo triste para ti?", le consultó el presentador.

"Ser el número uno y que él no vea nada, que no me vea recibir premios", lamentó Cristiano Ronaldo, mientras se le salían las lágrimas en plena entrevista.

José Dinis Aveiro murió en Londres, en 2005, cuando el futbolista jugaba en el Manchester United. El papá de CR7 sufría de alcoholismo.