Marcelo Estigarribia: "Ya sea de taco, de cabeza o con el culo, pero vale uno"

CHOLUTECA, HONDURAS.- Motagua logró tres importantes puntos el domingo cuando venció 1-0 a los Lobos de la UPNFM. El tanto fue obra del delantero argentino Marcelo Estigarribia.



Felicitado por sus compañeros al final del encuentro, el delantero no ocultó su emoción por haberle dado el triunfo al Ciclón. "Es una alegría porque conseguimos los tres puntos, el grupo hizo un gran partido y nos llevamos una justa victoria".

El delantero de los Azules le viene bien cada vez que enfrenta al equipo universitario y el mismo lo cree porque siempre le anota. "Coincidencia, creo, ya les he anotado tres. Así que, contento por el gol, pero más por la victoria".

Cuando se le consultó al atacante sobre la manera en la que le tocó anotar esta noche en el Emilio Williams de Choluteca. "Ya sea de taco, de cabeza o con el culo, pero vale uno. Valieron los tres puntos y nos vamos contentos".

Estigarribia considera que este tipo de anotaciones se debe a la manera en la que juega este deporte. "Yo he dicho que anotar me causa mucha alegría y me voy contento. Había que pelearla, mi juego es ese, la lucha con el rival. Me pegó la pelota y terminó adentro", y agrega: "Si no hubiese ido a apretar al portero, no hubiera caído. Creo que me voy feliz y eso nos pone contentos".

Desde el punto de vista del jugador de los Azules, la UPNFM tiene méritos en su buen juego.

"Fue complicado, un partido duro, un rival que nos complica siempre. Hay que felicitarlos porque vienen teniendo un gran campeonato, pero nosotros teníamos que ganar como fuera".



Motagua sumó 19 puntos y esa era la mentalidad que traían los jugadores del cuadro que comanda Diego Vázquez. "Nosotros necesitábamos ganar, tenemos un partido menos y estamos cerca del rival que está arriba", finalizó.