Marcelo se lesiona y es duda ante el PSG por un problema cervical

MADRID, ESPAÑA.- El lateral izquierdo del Real Madrid Marcelo sufre un problema cervical a apenas dos días de enfrentarse el miércoles al París SG, por lo que es duda para este encuentro de Liga de Campeones.



El jugador merengue fue sometido a unas pruebas médicas que han evidenciado "una cervicodorsalgia postraumática", informó el Real Madrid en un breve comunicado.



Marcelo parece sufrir lo que suele conocerse como 'latigazo cervical' por un movimiento brusco del cuello, que se produjo el pasado sábado en el partido liguero contra el Levante (3-2), aunque finalizó el encuentro.



El Real Madrid no precisa el tiempo de baja, limitándose a afirmar que está "pendiente de evolución", pero a todo apunta a que el Marcelo no podrá estar en el estreno europeo de su equipo esta temporada contra el PSG en París.



En caso de que el brasileño no estuviera el miércoles en el Parque de los Príncipes su plaza la ocuparía el francés Ferland Mendy, llegado en la última ventana de fichajes al Real Madrid.