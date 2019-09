Hondureña Ana Jurka premiada como "Mujer Top en Deportes"

ESTADOS UNIDOS.- La presentadora hondureña de Deportes Telemundo, Ana Jurka, fue galardonada con el premio "Mujer Top en Deportes" durante la gala Top Woman in Media (Las mejores mujeres en los medios), celebrada el pasado lunes 9 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos.



La catracha compitió en la categoría con destacadas personalidades de la televisión estadounidense entre ellas Kristina Pink, reportera de la cadena Fox Sports; Lindsay Casinelli de Univision Deportes; Aly Wagner, analista de Soccer de la cadena Fox Sports, entre otras.



La presentadora deportiva hondureña se mostró emocionada por el galardón y lo evidenció en su cuenta oficial de Instagram.

"Esta gente linda me dio un reconocimiento, dicen que soy de las Top Woman in Sports y hoy quiero creérmelo #cyntopwomen thank you @cynopsismedia", escribió.

Así fue vestida la hondureña Ana Jurka para recibir el galardón. Foto Instagram



Otros reconocimientos

Los premios Top Women in Media Awards destacan a mujeres de la industria de los medios. El evento es organizado por Cynopsis, reconocido medio que tiene más de 100,000 suscriptores en más de 58 países.