Perú quiere vengarse contra Brasil de la final de la Copa América

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Brasil y Perú repetirán este martes en Los Ángeles la final de la pasada Copa América, en un amistoso en el que el seleccionado inca intentará vengarse de la derrota por 3 a 1 en el encuentro que consagró a la Canarinha como campeona continental.



Pero en esta ocasión se revierte la situación de los ídolos: el martes estará la estrella brasileña Neymar, quien no jugó la Copa América, mientras que no alista para el amistoso en Los Ángeles el goleador peruano Paolo Guerrero, quien sí estuvo en el Maracaná el 7 de julio pasado.



Los dos equipos llegan al partido este martes tras no conseguir la victoria en su último amistoso, disputados en tierras estadounidenses.



Brasil empató el viernes 2-2 en Miami contra Colombia, mientras que Perú perdió en Nueva Jersey ante Ecuador, por 1 a 0.

Neymar, al alza

En la 'Auriverde', el regreso al grupo de su gran estrella, el delantero Neymar, tras perderse la Copa América por lesión, es la principal novedad del conjunto que dirige Adenor Leonardo Bachi 'Tite'.



El jugador del PSG, quien no disputaba un partido completo desde mayo, jugó los 90 minutos contra Colombia e incluso marcó el gol del empate 2-2.



Su buen desempeño sorprendió al propio seleccionador brasileño.



"(El rendimiento de Neymar) fue superior a mis expectativas. Hablábamos ayer (jueves) en seguirlo a partir de los 45 minutos, porque el jugador empieza a pensar y no logra ejecutar. Pero él estaba pensando y ejecutando, me sorprendió", explicó Tite en la ruda de prensa posterior al partido.



Contra Perú, Tite debe dar minutos a varios de los jóvenes promesas convocadas, como Vinicius Junior, Lucas Paqueta o Jorge.

Gareca pide mejorar

Por su parte, Perú intentará rehacerse de la derrota contra Ecuador, en un partido en el que el juego del equipo no dejó nada satisfecho al técnico Ricardo Gareca.



"Reconocemos que no tuvimos la claridad, pero nos llegaron dos veces e hicieron un gol. Entonces decirte algo en particular, todos siempre tenemos que estar mejorando. Una selección como la nuestra no se puede relajar en lo más mínimo. Por eso hablo continuamente y digo que el camino es difícil, que tenemos que prepararnos bien, todos los partidos que juega la selección son importantes", manifestó el 'Tigre' en la rueda de prensa posterior al partido.



Perú notó demasiado la ausencia de su gran estrella, el delantero Paolo Guerrero, quien pidió personalmente al técnico no ser convocado para poder jugar la semifinal de la Copa de Brasil con su equipo, el Internacional de Porto Alegre, contra el Cruzeiro, en un partido en el que marcó dos de los tres goles de su equipo.



Gareca deberá seguir apostando por el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa y Kevin Quevedo, dos de las notas más destacadas en su debut con la albirroja contra Ecuador.

Histórico favorece Brasil

Será la tercera vez en menos de tres meses que Brasil y Perú se enfrentan, después de verse las caras dos veces en la Copa América.



En la última jornada de la fase de grupos del torneo, los brasileños golearon en Sao Paulo por 5-0 a los peruanos, con tantos de Casemiro, Firmino, Everton, Daniel Alves y Willian.



Ya en la final del torneo, en el Maracaná de Río de Janeiro, la 'Canarinha' ganó con autoridad por 3-1.



El histórico de duelos entre los dos equipos es claramente favorable a Brasil, que ganó 32 de los 45 encuentros disputados, contra apenas 4 victorias peruanas, y nueve empates.



El partido se disputará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles el martes a partir de las 20H00 hora local (03H00 GMT del miércoles).

Posibles alineaciones

Brasil: Ederson - Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Jorge - Casemiro, Arthur - Vinicius Junior, Paquetá, Neymar - Firmino. DT: 'Tite'.



Perú: Gallese - Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco - Tapia, Gonzales - Costa, Cueva, Quevedo - Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.