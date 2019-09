Bermuda somete 2 a 0 a Panamá en el Rommel Fernández

PANAMÁ, PANAMÁ.- Bermudas sorprendió el domingo en casa de Panamá, al asestarle un duro revés por 2-0 en la Liga de Naciones de Concacaf.



Un doblete del delantero Nahki Wells le dio la resonante victoria al equipo caribeño y dejó aturdida y abucheada a una selección panameña que necesita sumar en el nuevo torneo regional para mejorar su lugar en el escalafón de la Fifa con miras a las eliminatorias mundialistas.



Hace apenas cuatro días, Panamá se había impuesto en Bermudas, por una goleada de 4-1. “Es una cachetada para nosotros”, reconoció el atacante Gabriel Torres, quien había metido dos de los goles en la victoria en Hamilton.



“Fallamos, no estuvimos bien concentrados en los contragolpes de ellos y no tuvimos capacidad de reacción. Me siento muy triste porque apenas estamos comenzando”, añadió el delantero en alusión al proceso con el entrenador argentino Américo Gallego.



Wells marcó sus tantos a los 22 y 61 minutos. Bermudas, 174 en el ranking de la Fifa, se agrupó en un sector del estadio Rommel Fernández para celebrar la victoria en medio de aplausos en las tribunas.



Panamá presionó durante buena parte del partido y generó varias ocasiones, pero se diluían ante una bien parada zaga rival y un portero Dale Eve que sacó todo lo que olía a gol.

Tras el pitazo final, el público les lanzó un sonoro abucheo a los de casa y premió al visitante con aplausos.



Fue el primer revés para Américo Gallego, quien tomó las riendas del equipo panameño en agosto con el objetivo de llevarlo a su segunda Copa del Mundo consecutiva.



Panamá y Bermudas integran el Grupo B del torneo junto a México. El siguiente rival de los panameños en el certamen serán precisamente los mexicanos.



La Liga de Naciones es particularmente importante para Panamá, que busca ganar puntos para trepar en el escalafón de la Fifa, el cual se tomará en cuenta para seleccionar a los países que disputarán el hexagonal final de la Concacaf al Mundial de Qatar.



Actualmente, Panamá es séptimo y está por debajo de El Salvador, que también intenta sumar todo lo que pueda en sus compromisos del torneo y amistosos para estar en esa ronda decisiva.