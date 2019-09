Fenafuth solicitó a Concacaf cambiar horarios para juegos de local en Liga de Naciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) diera a conocer el calendario de la fase de grupos de la edición 2019-2020 de la Liga de Naciones, donde estará participando la Selección de Honduras, la Fenafuth informó que ya envió una solicitud oficial para que se cambie el horario en los partidos como local.

Los juegos en casa de Honduras son el 13 de octubre ante Martinica y 17 de noviembre contra Trinidad y Tobago, y la hora establecida es a las 9:00 de la noche; en ese sentido, los directivos de la Federación confirmaron que la solicitud consiste en disputar los duelos dos horas antes, horario con el que los hondureños estan familiarizados.

"Ya formalmente se le comunicó a Concacaf nuestra inconformidad con los horarios de los partidos (Martinica y Trinidad y Tobago), son inusuales para el aficionado hondureño y esperemos que la Confederación tenga a bien nuestra solicitud", explicó José Ernesto Mejía, secretario de Fenafuth.

Además, agregó que "entendemos que la Concacaf tiene compromisos comerciales y con las televisoras, pero también tiene que cuidar a sus afiliados. En ese sentido, hemos hecho valer nuestras posiciones y razones para que el partido sea en un horario accesible para los aficionados y llenar estadio tanto contra Martinica y Trinidad y Tobago".

El encargado de agilizar dicha petición será Jorge Salomón, quién estará presente en la reunión del Comité Ejecutivo de Concacaf. "Estamos haciendo todas las gestiones, el presidente Jorge Salomón tiene reuniones del Comité Ejecutivo de Concacaf, él es parte y lo lleva en su agenda para el 12 de septiembre y nosotros seguiremos presionando para que ese horario sea modificado y nos den una más accesible".

La petición de la dirigencia es poder contar con un horario de acuerdo con el gusto del aficionado catracho. "Para nosotros el ideal es a las 7:00 de la noche, ambos partidos. Esperamos que se pueda concretar".

Otros de los temas, de los que se ha hablado por parte de los directivos, es lo complejo de la sumatoria del ránking de la FIFA. "Ya estamos claro que con el partido ante Martinica no suma, no resta, pero hay que ganarlo para avanzar en la Liga de Naciones. El tema del ránking es bastante complejo, ya que, para poder sumar se cuentan partidos oficiales, amistosos y cada uno tiene diferentes puntajes. En el caso de Martinica desafortunadamente no vamos a sumar, ni restar", finalizó.