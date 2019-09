Córdoba de España oficializa contratación de Luis Garrido

CÓRDOBA, ESPAÑA.- El Córdoba CF de la tercera división del fútbol de España oficializó este miércoles la contratación del hondureño Luis Garrido hasta 2021.



"El Córdoba Club de Fútbol y la Liga Deportiva Alajuelense, de la primera división de Costa Rica, han alcanzado un acuerdo por el internacional hondureño", confirmó el equipo en su página digital.



En ese sentido, el conjunto explicó que Garrido se incorporará al plantel cuando finalice su participación con la Selección de Honduras en la fecha Fifa.



"El futbolista se incorporará a los entrenamientos cuando cumpla con los compromisos con su selección y pueda solventar las cuestiones burocráticas", precisó.

Vea: El posible 11 de Honduras para enfrentar a Puerto Rico

Incertidumbre

Según la ABC de Sevilla, España, el Córdoba realizó un total de 17 fichajes para la temporada, pero en esa lista no figura el nombre de Luis Garrido.



Isaac Becerra y Edu Frías; Raúl Cámara, Fidel Escobar, Fernando Román, Ángel Moreno, Víctor Ruiz, Djetei, Xavi Molina y Jesús Álvaro; Imanol García, José Antonio González, Javi Flores y Sebastián Castro; Juanto Ortuño, Owusu Kwabena y Gabriel Novaes son las contrataciones.



El Alajuelense tico al cerrar trato con el Córdoba desinscribió a Garrido de los registro del balompié de ese país, situación que lo marginaría de los partidos hasta el 2 de enero próximo por falta de cupo.



Una de las alternativas es que Córdoba preste a Garrido a un equipo de algún país que aún no haya terminado el mercado de fichajes. Honduras, México, Argentina y Chile, son algunas de las naciones que todavía no ha cerrado el lapso de traferencias.