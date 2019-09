Rigoberto Rivas al llegar a Honduras: "Estoy feliz de representar a mí país"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Apenas tiene 21 años de edad, pero Rigoberto Rivas se perfila para ser uno de los referentes en el ataque de la Selección Nacional de Honduras. Este martes arribó a Tegucigalpa para integrar la concentración de la H de cara a los amistosos ante Puerto Rico y Chile.

Con maleta en mano y el anhelo de vestir la camisa de la Bicolor por segunda vez, el volante que milita en el fútbol italiano dijo venir emocionado de unirse al equipo de Fabián Coito.

"Estoy muy contento de haber venido para acá y ahora hay que darlo todo. Yo trabajo cada día para estar bien en mi club y en la Selección. Yo he estado entrenando, físicamente estoy bien. Hay que esperar lo que decida el profe", aseguró.

Rivas narró lo que sintió cuando se enteró de su convocatoria y reveló que fue el uruguayo quien se lo informó. "El profe me escribió que estaba convocado, y yo feliz. Ahora a darlo todo en el campo".

El delantero hondureño Rigoberto Rivas llegó este martes a Honduras. (Foto: Ronal Aceituno / EL HERALDO)



Rivas no olvida que estuvo presente en el amistoso ante Paraguay, previo a la Copa Oro 2019, donde no fue inscrito para esta competencia. "No estaba en el listado, pero habían compañeros que lo estaban haciendo bien y el profe me dijo que sería tomado en cuanta y gracias a Dios estoy acá".



Rigoberto Rivas dejó una buena impresión en su primer juego con la Bicolor y ahora se muestra contento de poder ser tomado en cuenta. "Estoy feliz de representar a mí país y hay que darlo todo en los dos partidos que son importantes".



Después de haber vestido la camisa de la H, Rivas asegura que se siente más en familia con el grupo de jugadores. "Ahora conozco al grupo, es bueno, tenemos un buen míster para hacerlo bien en estos amistosos".



Rigoberto Rivas aprovechó el momento para hablar sobre su futuro futbolístico, luego que se hiciera oficial su llegada al Reggina de la segunda de Italia. "Quería saber dónde iba a jugar y estoy contento de ir a la Reggina, un equipo muy histórico en Italia y hay que darlo todo".



El jugador catracho aseguró que. "Tomé mi decisión de ir a la Reggina porque es un club histórico en Italia. El año pasado tuve problemas físicos y a la Reggina voy a sumar minutos, seguramente".