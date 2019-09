El Sevilla ficha al mexicano Javier 'Chicharito' Hernández  

MADRID, ESPAÑA.- El Sevilla anunció este lunes el fichaje del delantero mexicano Javier Chicharito Hernández para las próximas tres temporadas procedentes del West Ham inglés.



"El Sevilla FC y el West Ham United FC han alcanzado un acuerdo para la llegada al conjunto nervionense de Javier Hernández Balcázar, conocido futbolísticamente como Chicharito", afirmó el Sevilla en un comunicado.



El jugador, de 31 años, "firma por tres temporadas", añadió el club andaluz.



El Sevilla no detalla cifras de la operación, pero, según la prensa española, el traspaso habría rondado los ocho millones de euros.



Hernández es el tercer mexicano en defender la camiseta sevillista después del centrocampista Gerardo Torrado, entre 2002 y 2005, y el lateral Miguel Layún, en la segunda vuelta de la temporada 2017-18.









"Voy a darlo todo para que esta etapa sea lo mejor posible y demostrar en el rectángulo verde que tengo una ilusión enorme por hacer las cosas bien", dijo Hernández este lunes en su presentación.

"Yo me visualizo haciendo muchos goles y haciendo cosas grandes para este club", añadió el artillero mexicano.

Chicharito vuelve así a la Liga española, en la que jugó en la temporada 2014/2015 en las filas del Real Madrid, marcando nueve tantos.



Formado en el Chivas, el mexicano dio el salto a Europa en 2010 a las filas del Mánchester United, donde permaneció cuatro temporadas antes de incorporarse al Real Madrid en 2014.



Tras una temporada vestido de blanco, Chicharito pasó a Alemania, donde disputó dos temporadas con el Bayer Leverkusen antes de volver a Inglaterra para jugar en el West Ham, en el que en dos años jugó 63 partidos y marcó 17 goles.



El ariete mexicano es también un pilar de su selección de la que es el máximo anotador histórico con 51 goles en 108 partidos.



Hernández tiene previsto partir tras firmar su contrato y ser presentado hacia la concentración de su selección, con la que jugará dos partidos amistosos contra Estados Unidos el 7 de septiembre y Argentina el 10.



?? @miseleccionmxEN's all-time record scorer is on the move ??@CH14_ joins @SevillaFC_ENG ✍️?? pic.twitter.com/tm5mTpBN9G