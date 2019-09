Rolin Peña a Jack Rodríguez: "Lo vamos a denunciar ante la Comisión de Arbitraje"   

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Rolin Peña, vicepresidente de Marathón, no ocultó la molestia que le causó lo sucedido al final del partido la tarde del pasado domingo, luego que Yustin Arboleda expresara que fue insultado por el asistente Jack Rodríguez al finalizar el partido ante Motagua.



Desde el punto de vista del directivo verdolaga, el jugador cafetero solo fue a reclamar lo justo. "Él solo le está diciendo a Raúl que hubo dos acciones que a criterio nuestro son penales. Luego viene Jack (Rodríguez) y le dice: "expulsá este extranjero y le dijo la mala palabra", eso no se vale, no puede ser".



Peña asegura que este tipo de acciones causan molestia en el ambiente del fútbol. "Causa molestia, esas son las provocaciones y después se preguntan porque suceden hechos que uno no quiere en los estadios".

¿Racismo?

Además confesó que "desde el primer tiempo le están diciendo al árbitro que expulse a Yustin, ¿por qué?, sólo porque es extranjero?, que lo dejen trabajar. Jack Rodríguez irrespetó un jugador nuestro".



Rolin Peña le manda un mensaje directo al asistente Jack Rodríguez, luego de las acciones que se dieron en este partido. "Que se llame al orden, porque yo no sé cómo va estar este tipo de personas dirigiendo partidos".

Momento cuando Yustin Arboleda se descontroló al final del partido en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa.

Y agregó: "Yo los estoy denunciando, si no me quieren creer, pero los estamos denunciando que él (Jack Rodríguez) insultó al jugador nuestro diciéndole extranjero hijo de tantas. Eso no se vale, que dirijan, pero no nos perjudiquen".



También dejó claro que interpondrán las denuncias respectivas. "Lo vamos a denunciar ante la Comisión de Disciplina y la Comisión de Arbitraje. Está bien que perdimos el partido, no lo merecíamos porque el equipo hizo méritos para hacer gol, pero lamentablemente no se estuvo fino esta tarde".