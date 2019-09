El colombiano Radamel Falcao más cerca del Galatasaray

ESTAMBUL, TURQUÍA.- El atacante del Mónaco Radamel Falcao se acercó claramente al Galatasaray, que anunció el sábado el "inicio de las negociaciones para el traspaso" del goleador colombiano, en un comunicado publicado en su página web.



"Se han iniciado negociaciones oficiales con el futbolista y con el club AS Mónaco FC sobre el traspaso del futbolista profesional Radamel Falcao", indicó el equipo de Estambul.



El delantero de 33 años, que tiene contrato con el Mónaco hasta junio de 2020, habría llegado ya a un acuerdo con el 'Gala' para un contrato de tres años, hasta 2022, según la prensa.



El 'Tigre', lesionado en un tobillo, todavía no ha jugado ningún minuto con el Mónaco esta temporada en la Ligue 1 francesa.



Su sustituto en Mónaco ya estaría preparado y sería Jean-Kevin Augustin (ex del París SG), que juega en el RB Leipzig y que cerraría su llegada al equipo del Principado en las próximas horas, según el diario deportivo L'Équipe.



El Galatasaray disputará esta temporada la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde el jueves quedó encuadrado en la llave A, junto al París Saint-Germain, el Real Madrid y el Brujas.