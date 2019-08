Benavídez: “Venimos haciendo énfasis en definición desde que llegó Medford"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Sin mucho qué pensar y con la mente puesta en el Vida, en partido por la séptima jornada del Apertura de Liga Nacional en el estadio Morazán, Jhow Benavídez, volante de Real España se refiere al compromiso.



Antes, Benavídez comentó del sacrificado que ahora hace en el campo de la mano de Hernán Medford.



“Sabíamos que el sistema del profe Medford es así, desde que supe que venía estuve mentalizado en que tenía que cambiar varias cosas, o corremos o no jugamos, ese es su lema, en lo personal me ayuda a desarrollar los físico”, comenzó el volante.



Sobre cómo espera al Vida este sábado en el Morazán agregó que: “Esperamos a un Vida que vendrá a jugar al contragolpe, ese es una de sus filosofías de juego, ellos tienen jugadores muy rápidos y concretar las jugadas que tengamos”.



Y continuó: “Tanto los delanteros, volantes y defensas hemos tenido oportunidad de anotar, esperamos encontrarnos con el gol y ser más concretos”

-¿Han hecho énfasis en la definición esta semana?

-Énfasis hemos hecho desde que comenzamos el proceso con el profe Medford, lastimosamente llegamos y no se nos dan las cosas”



Para finaliza el 10 de la Máquina habló un poco de su nueva vida como padre.



“Estamos acostumbrándonos a esta vida, no dejamos dormir mucho a mi hija en el día para dormir bien en la noche y venir al entreno en óptimas condiciones, no se puede llegar desvelado con el profe”, bromeó.



-Consejo a los jóvenes...

-La verdad me siento feliz disfrutando de mi novia y mi hija, ver sonreí a mi niña en las mañana es la motivación para venir a los entrenos.