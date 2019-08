Troglio: “La solución es que esa gente no vaya nunca más al estadio”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Divididos en tres vuelos, con una derrota en la ida de octavos de Concacaf League y con el deber de poner el chip en UPNFM. Así llegó el plantel olimpista procedente de Canadá.

“Fue un viaje raro”, dijo Pedro Troglio a su llegada al aeropuerto Toncontín a eso del mediodía. En el transcurso del día llegó el resto del equipo.

“En la cancha hicimos los méritos para no perderlo. Se perdió, pero la llave está abierta, la única desventaja es que vamos a jugar sin gente”, apuntó el entrenador merengue, que habló de los castigos por los incidentes en el clásico.

TAMBIÉN: Así fue la salida de Motagua a Comayagua, con resguardo policial

Olimpia jugará seis partidos de Liga fuera del Nacional, así como la vuelta contra el canadiense Forge. “Yo voy a pelear por lo de Concacaf porque no entiendo cuál es el aval de Concacaf de llevarte a San Pedro a jugar sin público. No podemos estar siete partidos sin gente”.

Estos castigos no son solución

El entrenador argentino considera que la sanción de la Comisión de Disciplina a Olimpia y Motagua no es justa.

“Lo he visto en todos los países y no es una solución, ¿creen que los que pateaban en el suelo a una persona les importa que Olimpia tenga seis fechas de suspensión y Motagua tres? A esa gente no le interesa el club ni nada”.

LEA: Pukki brilla como sensación inesperada en la Premier

Para él, “esa gente (violenta) va a volver a hacerlo, lamentablemente. Hay que erradicar a esa gente de los estadios, hay videos y fotos. La solución es que la gente que hace daño no vaya nunca más al estadio”.

El castigo lo veía venir porque “algo había que hacer y se hizo”, pero eso no es el antídoto al problema.

“Si analizamos las culpas, un plantel que pasa por medio de una barra brava no existe en ninguna parte del mundo. Suspender la cancha y hacerte jugar en cualquier lado no es la solución. La solución es erradicar a esa gente del fútbol y que pueda disfrutar la gente verdadera”.

Podrían jugar en Comayagua

Troglio tienen claro que “el fútbol debe continuar... esta gente no tiene que detener ni el fútbol ni la vida”.

Al final, “los únicos que pagan son los 30 mil espectadores que van con sus hijos a ver fútbol y que pagan su billete”, al igual que los clubes.

El estratega dijo que el Estadio Carlos Miranda es una buena opción para disputar los partidos; “trataremos de ser lo más cerca posible para no viajar tanto. Vamos a ver cómo está el campo de juego”. De cara al duelo de mañana en el Emilio Williams de Choluteca, adelantó que habrá cambios en su 11 y advirtió que UPNFM “es un rival muy duro que no mereció perder con Marathón, es en otra cancha sintética y no podemos poner a los mismos”...

VEA: PSG quiere volver a la victoria y Mónaco busca primeros puntos